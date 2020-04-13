Пересматривать, как «Зенит» проигрывал «Лейпцигу», и чеканить мягкий мяч. В Петербурге учат мини-футболу удаленно

Конспект рассчитан на детей 2007–2011 годов рождения, там есть наборы упражнений для различных групп и различной длительности. Помимо разминки и вполне закономерного бега на месте, ученикам предложено в режиме самоизоляции обводить фишки с мячом и жонглировать мячом (причем мягким — видимо, чтобы не рассматривать соседей).

Теоретическое занятие включает 20-минутный просмотр матчей профессиональных команд; выбирать команду можно по своему усмотрению, в качестве примера приведены «Зенит», ЦСКА, «Челси» и «Манчестер Юнайтед». При этом один из блоков предписывает пересмотреть игру 2008 года «Краснодар» — «Зенит», где петербургская команда выиграла, а также проигранный матч с «Лейпцигом» 2019 года. Дальше следует «сравнение победного и проигрышного матча «Зенита» и задача «попытаться увидеть разницу в действиях игроков «Зенита».

Напомним, с 6 апреля закончились школьные каникулы, и школы Петербурга продолжили обучение в удаленном режиме. О том, с каким трудом дистанционный режим дался всем участникам процесса, «Фонтанка» писала. В том числе возникли вопросы к физкультурным курсам. В частности, сообщалось, что ученикам поручено вести спортивный дневник, в котором отмечать выполненные упражнения и сдавать учителю фото этого дневника. В программе были метание и броски мяча, приседания и наклоны, эстафета.