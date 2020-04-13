На дополнительные выплаты медицинским работникам выделяют 50 миллиардов рублей
На дополнительные выплаты медицинским работникам, которые лечат инфицированных коронавирусом, правительство России выделило около 50 миллиардов рублей. Об этом на совещании с вице-премьерами 13 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — цитирует Мишустина ТАСС.
Ежемесячную выплату тем медицинским сотрудникам, которые имеют дело непосредственно с больными COVID-19 и рискуют здоровьем, предложил установить президент России Владимир Путин. Эта сумма составит от 25 до 80 тысяч ежемесячно в зависимости от специальности.
Для врачей — 80 тысяч, для среднего медицинского персонала — 50 тысяч, для младшего — 25 тысяч рублей.
Врачам скорой помощи будут платить 50 тысяч рублей в месяц, фельдшерам, медсестрам и экипажам — 25 тысяч.