На дополнительные выплаты медицинским работникам выделяют 50 миллиардов рублей

На дополнительные выплаты медицинским работникам, которые лечат инфицированных коронавирусом, правительство России выделило около 50 миллиардов рублей. Об этом на совещании с вице-премьерами 13 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — цитирует Мишустина ТАСС.

