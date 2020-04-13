FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +4
73.75р80.74р
13.04.2020 08:05
1
Печать

Число зараженных коронавирусом во всем мире приближается к 2 миллионам человек. Россия во второй десятке

Коронавирусной инфекцией в мире заражены 1 850 220 человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса по состоянию на 13 апреля.

Прирост заразившихся за последние сутки составил почти 80 тысяч человек. Общее число умерших от коронавируса превысило 114,2 тысячи человек, число вылечившихся — 430,5 тысячи человек.

По числу заболевших лидируют США, где подтверждены 557,3 тысячи случаев коронавируса. Следом идет Испания, где насчитали 166,8 тысячи инифицрованных, далее идет Италия (156,4 тысячи). Четвертое и пятое места занимают Франция (133,7 тысячи) и Германия (127,9 тысячи).

Россия находится на 16-м месте с 15 770 случаев коронавируса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

KED
Все-таки бездарность статьи пишет.

Минутка русского языка: Россия идет во втором десятке. Россия едет во второй десятке (машине).
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний