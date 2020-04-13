Число зараженных коронавирусом во всем мире приближается к 2 миллионам человек. Россия во второй десятке

Коронавирусной инфекцией в мире заражены 1 850 220 человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса по состоянию на 13 апреля.



Прирост заразившихся за последние сутки составил почти 80 тысяч человек. Общее число умерших от коронавируса превысило 114,2 тысячи человек, число вылечившихся — 430,5 тысячи человек.



По числу заболевших лидируют США, где подтверждены 557,3 тысячи случаев коронавируса. Следом идет Испания, где насчитали 166,8 тысячи инифицрованных, далее идет Италия (156,4 тысячи). Четвертое и пятое места занимают Франция (133,7 тысячи) и Германия (127,9 тысячи).

