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12.04.2020 21:40
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В Москве за сутки умерло 10 человек с коронавирусом

10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли в Москве за сутки.

Об этом вечером 12 апреля сообщает оперативный штаб.

Это несколько меньше, чем вчера: накануне штаб рассказал о 14 умерших.

Напомним, с завтрашнего дня столице вводятся цифровые пропуска на любые передвижения на транспорте.

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Комментарии (6)

Mozg
А сколько выздоровело в Москве?
Вот по России данные есть: 240 выздоровело.....
260853841
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Noisymouse
Смущает эта бесконечно повторяющаяся приписка "имел сопутствующие заболевания". Звучит, типа - "сам виноват"(( А после сорока есть абсолютно здоровые? И давление всегда у всех в норме? И гастритов-панкреатитов нет? Недообследованных считать не будем...
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