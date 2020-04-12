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12.04.2020 19:19
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Мошенники предлагают москвичам оформлять цифровые пропуска в мессенджерах

Мошенники решили использовать тему оформления цифровых пропусков в Москве, предупреждают столичные власти. В мессенджерах появился бот, предлагающий оформить пропуск, хотя на самом деле это можно сделать только на сайте мэрии, через SMS или в справочной службе городского правительства.

С предупреждением к горожанам 12 апреля обратились в департаменте информационных технологий Москвы.

«В Telegram появился бот, который предлагает горожанам оформить пропуск через мессенджер... Также предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях», — приводит слова чиновников РИА Новости.

В мэрии напомнили три варианта получения цифровых пропусков: онлайн на портале mos.ru, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и по СМС на короткий номер 7377. Все другие способы нелегальны и могут быть использованы для незаконного получения персональных данных.

Напомним, ранее неизвестные рассылали москвичам уведомления о нарушении ими карантина и призывали оплатить штраф онлайн.

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Комментарии (3)

OldObyvatel
Вангую, половина QR-кодов будет поддельная. Невидимая рука рынка.
Vahmistroff
Мошенники предлагают москвичам оформлять цифровые пропуска
dedmoroz_5e4d8827384c2
Конкуренты за стулья)))
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