Мошенники предлагают москвичам оформлять цифровые пропуска в мессенджерах

Мошенники решили использовать тему оформления цифровых пропусков в Москве, предупреждают столичные власти. В мессенджерах появился бот, предлагающий оформить пропуск, хотя на самом деле это можно сделать только на сайте мэрии, через SMS или в справочной службе городского правительства.



С предупреждением к горожанам 12 апреля обратились в департаменте информационных технологий Москвы.



«В Telegram появился бот, который предлагает горожанам оформить пропуск через мессенджер... Также предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях», — приводит слова чиновников РИА Новости.

