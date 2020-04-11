Москвичи начали получать смс-сообщения с требованием оплатить штраф за нарушение «карантина». Его якобы выписала им ФСИН и платить надо по номеру телефона. Работают мошенники.



«Согласно геолокации, Вами был нарушен режим карантина согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ. Вам необходимо оплатить штраф согласно постановлению ФСИН №168–322 от 10–04–2020 года в размере 4000 рублей на номер Теле2», — говорится в тексте.



Дальше предлагается сделать платеж через терминал оплаты сотовой связи в течение суток. Или будет хуже.

