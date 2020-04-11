Мошенники от имени ФСИН начали требовать штрафы за нарушение карантина. Ранее они наказывали за порно
Москвичи начали получать смс-сообщения с требованием оплатить штраф за нарушение «карантина». Его якобы выписала им ФСИН и платить надо по номеру телефона. Работают мошенники.
«Согласно геолокации, Вами был нарушен режим карантина согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ. Вам необходимо оплатить штраф согласно постановлению ФСИН №168–322 от 10–04–2020 года в размере 4000 рублей на номер Теле2», — говорится в тексте.
Дальше предлагается сделать платеж через терминал оплаты сотовой связи в течение суток. Или будет хуже.
«В случае неоплаты в течение 24 часов, против вас будет возбуждено уголовное дело на основании ст. 236 УК РФ и ст. 6.3. КоАП РФ», — угрожают авторы.
Сообщения о штрафах за карантин, которые пока получают москвичи, рассылают мошенники, сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
«Штраф, который основывается на данных с камер видеонаблюдения или камер перемещения транспорта, может быть дистанционно наложен только на тех лиц, которые либо заразились коронавирусом и проходят лечение на дому, либо проживают вместе или контактировали с заразившимся человеком, либо вернулись из стран зарубежья, в течение 14 дней с момента приезда», — заявил он.
Таким людям действительно придет штраф, в том числе дистанционно — через приложение «Социальный мониторинг». В отношении остальных жителей — то есть абсолютного большинства жителей города — дистанционные штрафы не применяются.
В Петербурге обязательная самоизоляция предписана только тем, кто старше 65 лет. Для остальных она носит статус рекомендации.
Ранее со ссылкой на аналогичное «постановление ФСИН» мошенники требовали заплатить за посещение порносайтов.