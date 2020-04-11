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11.04.2020 14:01
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Мошенники от имени ФСИН начали требовать штрафы за нарушение карантина. Ранее они наказывали за порно

Москвичи начали получать смс-сообщения с требованием оплатить штраф за нарушение «карантина». Его якобы выписала им ФСИН и платить надо по номеру телефона. Работают мошенники.

«Согласно геолокации, Вами был нарушен режим карантина согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ. Вам необходимо оплатить штраф согласно постановлению ФСИН №168–322 от 10–04–2020 года в размере 4000 рублей на номер Теле2», — говорится в тексте.

Дальше предлагается сделать платеж через терминал оплаты сотовой связи в течение суток. Или будет хуже.

«В случае неоплаты в течение 24 часов, против вас будет возбуждено уголовное дело на основании ст. 236 УК РФ и ст. 6.3. КоАП РФ», — угрожают авторы.

Фото: читатель "Фонтанки"

Сообщения о штрафах за карантин, которые пока получают москвичи, рассылают мошенники, сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

«Штраф, который основывается на данных с камер видеонаблюдения или камер перемещения транспорта, может быть дистанционно наложен только на тех лиц, которые либо заразились коронавирусом и проходят лечение на дому, либо проживают вместе или контактировали с заразившимся человеком, либо вернулись из стран зарубежья, в течение 14 дней с момента приезда», — заявил он.

Таким людям действительно придет штраф, в том числе дистанционно — через приложение «Социальный мониторинг». В отношении остальных жителей — то есть абсолютного большинства жителей города — дистанционные штрафы не применяются.

В Петербурге обязательная самоизоляция предписана только тем, кто старше 65 лет. Для остальных она носит статус рекомендации.

Ранее со ссылкой на аналогичное «постановление ФСИН» мошенники требовали заплатить за посещение порносайтов.

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Комментарии (5)

nuga
Теле похоже в теме. Слежка от него видимо идёт. Начисляли тут по 1 Гиг за день по акции Сидимдома и вдруг перестали,значит подключились к системе слежения,потому что ноутбук стоит там,где стоял с флешкой и симкой,т е его положение и радиус в 500 м неизменны,а хозяин вышел из дома и пошел в супермаркет дальше 500 м и все,начисления сразу прекратились. Учтите это у кого Теле.
Юрий Виноградов
А почему замылен номер телефона? В Москве это 8-903-520-2787. Но УВД этих мошенников не трогает... Почему?
Mozg
Мошейников будет только больше с каждым днём.
Их же не кому ловить.
Полиция по паркам и детским площадкам ходит- преступников ловит с детьми и собачками.
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