Британский премьер-министр выписан из коронавирусной клиники

Премьер-министр Великобритании, заразившийся коронавирусом, вышел из больницы. Он сможет вернуться к исполнению обязанностей после домашнего карантина.



«Борис Джонсон покинул больницу после того, как провел там неделю с Covid-19, и отправился в [резиденцию премьер-министра Соединенного Королевства] Чекерс для продолжения выздоровления», — сообщает 12 апреля издание The Guardian.



Джонсон был доставлен в лондонскую больницу Святого Томаса в прошлое воскресенье, 5 апреля, после того как у него выявили симптомы коронавируса, включая кашель и высокую температуру.

