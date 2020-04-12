Британский премьер-министр выписан из коронавирусной клиники

Премьер-министр Великобритании, заразившийся коронавирусом, вышел из больницы. Он сможет вернуться к исполнению обязанностей после домашнего карантина.
«Борис Джонсон покинул больницу после того, как провел там неделю с Covid-19, и отправился в [резиденцию премьер-министра Соединенного Королевства] Чекерс для продолжения выздоровления», — сообщает 12 апреля издание The Guardian.
Джонсон был доставлен в лондонскую больницу Святого Томаса в прошлое воскресенье, 5 апреля, после того как у него выявили симптомы коронавируса, включая кашель и высокую температуру.
Премьер был отправлен в реанимацию в понедельник, 6 апреля. Правительство заявило, что для его лечения не использовался аппарат ИВЛ. Уже в четверг, 9 апреля, Джонсона перевели обратно в палату. Его настрой врачи описали как «очень хороший».
Ранее СМИ стало известно, что на полное восстановление премьера уйдет месяц, после чего он сможет вернуться к исполнению своих обязанностей.