FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
74.61р81.09р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

10.04.2020 08:11
0
Печать

СМИ: Британский премьер-министр Борис Джонсон может вернуться на работу только через месяц

Британский премьер-министр Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом, может вернуться к исполнению обязанностей только через месяц, пишет 10 апреля РИА Новости со ссылкой на источники газеты Times.

Накануне вечером офис премьера сообщил, что Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. Отмечалось, что он находится в «отличном настроении».

Однако ряд источников издания на Даунинг-стрит полагает, что полное восстановление премьера займет не менее месяца, и даже после этого его возвращение к своим обязанностям будет носить постепенный характер.

Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. В воскресенье поздно вечером канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для проведения необходимых анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации. В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию. Во вторник стало известно, что состояние премьера стабильно, что подключение к ИВЛ ему не понадобилось, что он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний