СМИ: Британский премьер-министр Борис Джонсон может вернуться на работу только через месяц
Британский премьер-министр Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом, может вернуться к исполнению обязанностей только через месяц, пишет 10 апреля РИА Новости со ссылкой на источники газеты Times.
Накануне вечером офис премьера сообщил, что Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. Отмечалось, что он находится в «отличном настроении».
Однако ряд источников издания на Даунинг-стрит полагает, что полное восстановление премьера займет не менее месяца, и даже после этого его возвращение к своим обязанностям будет носить постепенный характер.
Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. В воскресенье поздно вечером канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для проведения необходимых анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации. В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию. Во вторник стало известно, что состояние премьера стабильно, что подключение к ИВЛ ему не понадобилось, что он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение.