СМИ: Британский премьер-министр Борис Джонсон может вернуться на работу только через месяц

Британский премьер-министр Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом, может вернуться к исполнению обязанностей только через месяц, пишет 10 апреля РИА Новости со ссылкой на источники газеты Times.



Накануне вечером офис премьера сообщил, что Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. Отмечалось, что он находится в «отличном настроении».



Однако ряд источников издания на Даунинг-стрит полагает, что полное восстановление премьера займет не менее месяца, и даже после этого его возвращение к своим обязанностям будет носить постепенный характер.

