«Единственный вариант «проскочить». Курганский губернатор обосновал цифровую систему учета передвижений нехваткой аппаратов ИВЛ

«Сегодня правда такова, что мы имеем аппаратов ИВЛ 30% от того объема, что установлен новыми нормативами для инфекционного госпиталя. Кислорода — 50%. Есть проблема с частью средств защиты. Мы подали заявки на поставки оборудования и средств защиты и работаем по их исполнению», — заявил 12 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем обращении в Instagram.

Регион в Уральском федеральном округе, где зафиксировали пока только 4 заболевших COVID-2019, решил ввести цифровую систему учета передвижений граждан.

По его словам, самоизоляция и контроль остаются «единственным вариантом «проскочить» пандемию, а призывы идти гулять в данной ситуации нецелесообразны».



«Тот, кого, не дай бог, покатят на каталке в переполненную палату без необходимой аппаратуры, вряд ли вспомнит споры о правах человека», — считает чиновник.



Жителей Курганской области решили обязать отправлять SMS о выходе из дома.Это случилось после того, как губернатор посетовал, что «количество нарушений режима самоизоляции резко увеличилось». На данный момент регион находится внизу рейтинга по количеству заразившихся коронавирусом: выявлено всего 4 больных. Меньше этот показатель только в Карелии и Магаданской области.

