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12.04.2020 12:02
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«Единственный вариант «проскочить». Курганский губернатор обосновал цифровую систему учета передвижений нехваткой аппаратов ИВЛ

Регион в Уральском федеральном округе, где зафиксировали пока только 4 заболевших COVID-2019, решил ввести цифровую систему учета передвижений граждан.

«Сегодня правда такова, что мы имеем аппаратов ИВЛ 30% от того объема, что установлен новыми нормативами для инфекционного госпиталя. Кислорода — 50%. Есть проблема с частью средств защиты. Мы подали заявки на поставки оборудования и средств защиты и работаем по их исполнению», — заявил 12 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем обращении в Instagram.

По его словам, самоизоляция и контроль остаются «единственным вариантом «проскочить» пандемию, а призывы идти гулять в данной ситуации нецелесообразны».

«Тот, кого, не дай бог, покатят на каталке в переполненную палату без необходимой аппаратуры, вряд ли вспомнит споры о правах человека», — считает чиновник.

Жителей Курганской области решили обязать отправлять SMS о выходе из дома.Это случилось после того, как губернатор посетовал, что «количество нарушений режима самоизоляции резко увеличилось». На данный момент регион находится внизу рейтинга по количеству заразившихся коронавирусом: выявлено всего 4 больных. Меньше этот показатель только в Карелии и Магаданской области.

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Комментарии (9)

guess
Почему власти сначала столько лет оптимизировали, сэкономленное распихивали по своим кубышкам, а как пришел кризис, перевалили ответственность на простых граждан? Сказочное государство
krasnonosov
Это он, скорее всего, решил так вместе с главой регионального минздрава проскочить мимо своего уголовного дела по воровству, которое стало причиной некомплектности региональных больниц.
Tottot
Губернатор врет, ивл столько, что мы всем раздаем их, это в других странах их только не хватает, а у нас их завались.
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