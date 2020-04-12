«Наша страна, победив в тяжелой и изнурительной войне, показала всему миру свой научный и технологический потенциал, а наши ученые — умение выполнять сложнейшие задачи в самые короткие сроки», — добавил Иванишин.

«Ровно 59 лет назад советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым», — сказал Скрипочка в ролике, опубликованном 12 апреля Роскосмосом.

Землян поздравили с Днем космонавтики из космоса. Видео записали на борту МКС российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

«Для всех жителей нашей планеты Юрий Гагарин всегда будет первым, его лицо без труда узнает каждый, а его улыбка будет вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов. С Днем космонавтики! Желаем вам новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника», — подытожил Вагнер.



Космонавт отпустил из рук микрофон, и тот полетел в условиях невесомости.

