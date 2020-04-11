В Ленобласти на карантин закрыли хостел. На коронавирус проверяют 14 жильцов
Хостел-общежитие изолировано в Ленобласти после визита Роспотребнадзора и полиции. У жильцов подозревают коронавирус.
Информацию 11 апреля приводит издание 47News со ссылкой на официальный телеграм-канал областного правительства. Отрабатывая заявку, сотрудники федеральной надзорной службы, Следкома и полиции приехали в хостел в деревне Новосергиевка Всеволожского района. У 14 постояльцев из 154 наблюдались симптомы ОРВИ. Их изолировали, взяв анализы на Covid-19. Общежитие закрыли на карантин. Обязательство по охране объекта, организации питания проживающих и обеспечению их предметами первой необходимости возложили на собственника хостела.
По информации администрации Заневского поселения, в помещении живут в основном трудовые мигранты. Сейчас устанавливается место их работы.