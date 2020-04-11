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11.04.2020 20:53
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В Ленобласти на карантин закрыли хостел. На коронавирус проверяют 14 жильцов

Хостел-общежитие изолировано в Ленобласти после визита Роспотребнадзора и полиции. У жильцов подозревают коронавирус.

Фото: телеграм-канал правительства Ленобласти
Фото: телеграм-канал правительства Ленобласти

Информацию 11 апреля приводит издание 47News со ссылкой на официальный телеграм-канал областного правительства. Отрабатывая заявку, сотрудники федеральной надзорной службы, Следкома и полиции приехали в хостел в деревне Новосергиевка Всеволожского района. У 14 постояльцев из 154 наблюдались симптомы ОРВИ. Их изолировали, взяв анализы на Covid-19. Общежитие закрыли на карантин. Обязательство по охране объекта, организации питания проживающих и обеспечению их предметами первой необходимости возложили на собственника хостела.

По информации администрации Заневского поселения, в помещении живут в основном трудовые мигранты. Сейчас устанавливается место их работы.

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Комментарии (12)

260861401
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Pugovkin
Т.е. у каждого 11-ого симптомы ОРВИ, как, скорее всего, и в среднем по городу. По этой логике можно все заведения позакрывать, где одновременно бывает более 10 человек.
260778831
"...У 14 постояльцев из 154 наблюдались симптомы ОРВИ. Их изолировали..."

Еще 140 сейчас разбегутся, чтобы заражать всех подряд. Прелестно, просто прелестно...
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