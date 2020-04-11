«Должники находятся в выигрышной позиции». От кредиторов во время пандемии их спасет форс-мажор, считают юристы
Должники, которые не могут выполнить свои обязанности перед кредиторами из-за мер по борьбе с коронавирусом, сейчас находятся в выигрышной позиции. На их стороне — положения 401 статьи ГК РФ и свидетельства о форс-мажорных обстоятельствах. Такое мнение 11 апреля высказала директор юридического департамента компании «Яндекс» Юлия Попелышева во время Петербургского международного юридического форума. ПМЮФ проходит в 2020 году в онлайн-формате.
Предприниматели, которые не выполняют обязанности перед контрагентами из-за коронавируса, могут сослаться на обстоятельства непреодолимой силы. Гражданский кодекс определяет их как «чрезвычайные и непредотвратимые».
«Вряд ли кто-то будет спорить, что существующая ситуация могла быть каким-то образом предотвращена лицом, которое вступило в соответствующее обязательство. Говорим мы здесь о критерии чрезвычайности, но еще раз, коллеги, разумеется, мы имеем дело с обстоятельствами абсолютно чрезвычайного характера. Это же подтверждает практика Торгово-промышленной палаты (ТПП), которая выдает сертификаты о форс-мажоре », — сказала Попелышева.
С ней согласился представитель коллегии адвокатов Delcredere Максим Степанчук, но он обратил внимание, что форс-мажор — это не панацея, а только отсрочка для исполнения обязательств.
«Успешная ссылка на форс-мажор позволит в текущем моменте не исполнить обязательства, но это не снимает необходимости исполнять их в дальнейшем», — отметил эксперт.
По его словам, ТПП в действительности выдает не так много свидетельств о форс-мажоре — в 95% случаев наличие обстоятельств непреодолимой силы не подтверждается.
Степанчук признает, что свидетельство о форс-мажоре станет хорошим аргументом в общении со контрагентами, его может быть достаточно, чтобы договориться об изменении условий исполнения обязанностей. Но суд может не согласиться с оценкой критериев обстоятельств непреодолимой силы при рассмотрении дела, если оно дойдет до процесса.
«Происходящее сейчас не так сильно влияет на исполнение коммерческих обязательств. Да, есть затронутые отрасли, которые фактически не функционируют, но если посмотреть в общем объеме отраслей, которые у нас функционируют — их не там много. Еще один вопрос — как быть с денежными обязательствами? Я знаю, что некоторые из должников уже ссылаются на происходящее как на форс-мажор и говорят, что пока платить не будут. Я думаю, что это может не работать. Потому что судебная практика по денежным обязательствам, связанным с форс-мажором, противоречивая и в большей степени не подтверждает, что можно не платить», — поделился мнением юрист.
Также он считает, что форс-мажором не получится воспользоваться, если у предприятия на счетах есть деньги, ведь ничего не мешает заплатить их контрагенту.
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