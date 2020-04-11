«Должники находятся в выигрышной позиции». От кредиторов во время пандемии их спасет форс-мажор, считают юристы

Должники, которые не могут выполнить свои обязанности перед кредиторами из-за мер по борьбе с коронавирусом, сейчас находятся в выигрышной позиции. На их стороне — положения 401 статьи ГК РФ и свидетельства о форс-мажорных обстоятельствах. Такое мнение 11 апреля высказала директор юридического департамента компании «Яндекс» Юлия Попелышева во время Петербургского международного юридического форума. ПМЮФ проходит в 2020 году в онлайн-формате.

Предприниматели, которые не выполняют обязанности перед контрагентами из-за коронавируса, могут сослаться на обстоятельства непреодолимой силы. Гражданский кодекс определяет их как «чрезвычайные и непредотвратимые».



«Вряд ли кто-то будет спорить, что существующая ситуация могла быть каким-то образом предотвращена лицом, которое вступило в соответствующее обязательство. Говорим мы здесь о критерии чрезвычайности, но еще раз, коллеги, разумеется, мы имеем дело с обстоятельствами абсолютно чрезвычайного характера. Это же подтверждает практика Торгово-промышленной палаты (ТПП), которая выдает сертификаты о форс-мажоре », — сказала Попелышева.

С ней согласился представитель коллегии адвокатов Delcredere Максим Степанчук, но он обратил внимание, что форс-мажор — это не панацея, а только отсрочка для исполнения обязательств.

«Успешная ссылка на форс-мажор позволит в текущем моменте не исполнить обязательства, но это не снимает необходимости исполнять их в дальнейшем», — отметил эксперт.

По его словам, ТПП в действительности выдает не так много свидетельств о форс-мажоре — в 95% случаев наличие обстоятельств непреодолимой силы не подтверждается.

Степанчук признает, что свидетельство о форс-мажоре станет хорошим аргументом в общении со контрагентами, его может быть достаточно, чтобы договориться об изменении условий исполнения обязанностей. Но суд может не согласиться с оценкой критериев обстоятельств непреодолимой силы при рассмотрении дела, если оно дойдет до процесса.

