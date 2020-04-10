В МВД России дали указание регионам не задерживать транспорт с продуктами и лекарствами
Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой дал указание руководителям территориальных органов министерства не задерживать людей и транспорт, перевозящих продукты питания и лекарства на время ситуации с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе МВД РФ 10 апреля.
«Первый заместитель министра дал указание руководителям территориальных органов МВД России исключить факты: задержания физических лиц и автотранспортных средств, осуществляющих перевозку продуктов питания», — говорится в сообщении.
Помимо этого Горовой дал указание не задерживать людей и транспорт, перевозящих комплектующие бытовой техники, семена и посадочный материал, а также не привлекать к ответственности граждан с просроченными паспортами и водительскими правами.
Горовой, как отмечается, поручил организовать совместную работу с региональными органами исполнительной власти и представителями традиционных конфессий по вопросам обеспечения правопорядка во время предстоящих религиозных праздников.