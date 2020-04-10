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10.04.2020 19:20
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В МВД России дали указание регионам не задерживать транспорт с продуктами и лекарствами

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой дал указание руководителям территориальных органов министерства не задерживать людей и транспорт, перевозящих продукты питания и лекарства на время ситуации с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе МВД РФ 10 апреля.

«Первый заместитель министра дал указание руководителям территориальных органов МВД России исключить факты: задержания физических лиц и автотранспортных средств, осуществляющих перевозку продуктов питания», — говорится в сообщении.

Помимо этого Горовой дал указание не задерживать людей и транспорт, перевозящих комплектующие бытовой техники, семена и посадочный материал, а также не привлекать к ответственности граждан с просроченными паспортами и водительскими правами.

Горовой, как отмечается, поручил организовать совместную работу с региональными органами исполнительной власти и представителями традиционных конфессий по вопросам обеспечения правопорядка во время предстоящих религиозных праздников.

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Комментарии (2)

260681921
НАКОНЕЦ-ТО!Допёрло!Неужели?В самом деле?Вот это-ДА!Как до утки-на седьмые сутки!Или как до жирафа-дошло!Ух ты!"Моментально"среагировали!
Борис Пуля
А до этого, что задерживали ?
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