В МВД России дали указание регионам не задерживать транспорт с продуктами и лекарствами

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой дал указание руководителям территориальных органов министерства не задерживать людей и транспорт, перевозящих продукты питания и лекарства на время ситуации с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе МВД РФ 10 апреля.

Помимо этого Горовой дал указание не задерживать людей и транспорт, перевозящих комплектующие бытовой техники, семена и посадочный материал, а также не привлекать к ответственности граждан с просроченными паспортами и водительскими правами.



Горовой, как отмечается, поручил организовать совместную работу с региональными органами исполнительной власти и представителями традиционных конфессий по вопросам обеспечения правопорядка во время предстоящих религиозных праздников.

