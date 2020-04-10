Институт имени Вредена закрылся из-за коронавируса
НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена закрылось с врачами и пациентами из-за карантинных мероприятий, введенных Роспотребнадзором.
Сообщение об этом появилось на сайте института 10 апреля.
«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19 ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена» Минздрава России временно приостанавливает работу, до особого распоряжения Роспотребнадзора по снятию карантина. Мы не имеем права подвергать угрозе многочисленных пациентов, понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение об объявлениии Всемирной организацией здравоохранения от 12.03.2020 коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией», — говорится в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Доигрались, допрыгались, доходились, дохлопались. Не нужно аплодисментов. Была просьба просто сидеть дома. С сегодняшнего дня НМИЦ травматологии #СПб закрыт на карантин, часть врачей закрыта с пациентами на отделениях. Введен продивоэпидемический режим. Мы все сдали тесты на covid. Списки поданы в Роспотребнадзор. Мы считаемся условно инфицироваными и подлежим карантину=самоизоляции. Так же как и наши семьи. Гуляйте дальше, дебилы. #поддержимврачей #оставайтесьдома #covid19 Что еще хочу сказать - конспирологам, которые знают, что это всё заговор масонов, рептилоидов и т.д. псевдовирусологам, которые говорят- это обычный грипп, от туберкулёза больше умирают, всем блогерам которые хайпят на теме вируса - вставьте себе мозг. Всё очень серьезно. Прямые последствия (я даже не про вирус...) - резко вырастет спрос на протезы верхних конечностей, ввоз по скорой помощи пациентов тоже закрыт. Микрохирургические бригады на карантине. Берегите руки, сидите дома.
Официальных данных о том, что случилось в стенах института, пока нет. Известно, что Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. В самом ведомстве не стали комментировать эту ситуацию.
Читатели «Фонтанки» сообщают, что в стенах института остаются на время проведения карантинных мероприятий врачи и пациенты. У них сейчас берут анализы на коронавирус.