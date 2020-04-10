Институт имени Вредена закрылся из-за коронавируса

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Доигрались, допрыгались, доходились, дохлопались. Не нужно аплодисментов. Была просьба просто сидеть дома. С сегодняшнего дня НМИЦ травматологии #СПб закрыт на карантин, часть врачей закрыта с пациентами на отделениях. Введен продивоэпидемический режим. Мы все сдали тесты на covid. Списки поданы в Роспотребнадзор. Мы считаемся условно инфицироваными и подлежим карантину=самоизоляции. Так же как и наши семьи. Гуляйте дальше, дебилы. #поддержимврачей #оставайтесьдома #covid19 Что еще хочу сказать - конспирологам, которые знают, что это всё заговор масонов, рептилоидов и т.д. псевдовирусологам, которые говорят- это обычный грипп, от туберкулёза больше умирают, всем блогерам которые хайпят на теме вируса - вставьте себе мозг. Всё очень серьезно. Прямые последствия (я даже не про вирус...) - резко вырастет спрос на протезы верхних конечностей, ввоз по скорой помощи пациентов тоже закрыт. Микрохирургические бригады на карантине. Берегите руки, сидите дома.