«Ъ» узнал о расследовании хищений при создании роботов-разведчиков. В деле один обвиняемый

По информации издания, первое уголовное дело было возбуждено летом 2017 года. В качестве подозреваемых проходили «неустановленные лица» из Минобороны РФ и ОАО «766 УПТК». Последнее специализируется на разработке робототехнических комплексов военного назначения.

Главное военное следственное управления (ГВСУ) Следственного комитета России уже несколько лет расследует хищение средств, выделенных на производство роботов-разведчиков. В уголовном деле только один обвиняемый. Об этом 10 апреля сообщает « Коммерсантъ ».

Как утверждает газета, созданный ими комплекс «Уран-9» должен был использоваться в разведке, а также для огневой поддержки и уничтожением бронетехники. Однако в ходе реальных боевых действий якобы в нем были выявлены недостатки, они вскрылись в Сирии.

Спустя почти два года, продолжает издание, было возбуждено второе, а затем и третье уголовные дела в отношении «должностных лиц» «766 УПТК», строительной компании ЗАО «СК Генъинвест», ООО «Отраслевой стандарт», инновационной компании СЕТ-1, а также НПО «Эшелон», занимающееся информационной безопасностью и ПО.

После этого все три дела объединили в одно и следствие пришло к выводу, что в результате реализации двух госконтрактов на создание роботов-разведчиков предположительно были похищены 29 млн рублей. Единственным обвиняемым в этом преступлении стал Евгений Хлебтиков — заместитель гендиректора СЕТ-1, которая разработала робота-разведчика «Сфера».

По версии следствия, он злоупотребил полномочиями, что «нанесло существенный вред интересам Минобороны РФ». Военное ведомство предъявило ему иск на возмещение ущерба равном указанной выше сумме. Хлебтиков вину не признал.