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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

10.04.2020 01:09
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В Москве число смертей пациентов с коронавирусом достигло 50. Скончалась 33-летняя женщина, не обращавшаяся к врачам

В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает департамент здравоохранения столицы 10 апреля.

Все пациенты имели сопутствующие заболевания, среди них гипертония, атеросклероз, порок сердца. Один из умерших находился на лечении в федеральной больнице.

Возраст пациентов от 33 до 87 лет. «39-летний и 42-летний пациенты имели проблемы с сердцем. У них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения», — отметили в департаменте.

Число летальных исходов в столице достигло 50-ти. Количество заражённых по состоянию на 9 апреля составило 6698 человек.

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Комментарии (4)

dragvs
Дайте угадаю, проблемы с сердцем у них начались только с появлением коронавируса а так жили бытует до 60 минимум?
Любамир
Ну вот...кончится тем, что люди просто не будут обращаться за медпомощью в надежде на банальное орз
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