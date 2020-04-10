В Москве число смертей пациентов с коронавирусом достигло 50. Скончалась 33-летняя женщина, не обращавшаяся к врачам
В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает департамент здравоохранения столицы 10 апреля.
Все пациенты имели сопутствующие заболевания, среди них гипертония, атеросклероз, порок сердца. Один из умерших находился на лечении в федеральной больнице.
Возраст пациентов от 33 до 87 лет. «39-летний и 42-летний пациенты имели проблемы с сердцем. У них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения», — отметили в департаменте.
Число летальных исходов в столице достигло 50-ти. Количество заражённых по состоянию на 9 апреля составило 6698 человек.