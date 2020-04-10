Влюбленная аргентинка сбежала из-под карантина в багажнике такси. Ее подвела страсть к славе
Аргентинка сбежала к парню из-под карантина. Полиция узнала о нарушительнице через «сторис »в инстаграме.
Как сообщает местный телеканал TN 9 апреля, девушка сначала попыталась проехать из столицы в провинцию Буэнос-Айрес, однако ее остановила полиция. Тогда влюблённая вызвала такси и уговорила водителя перевезти её в багажнике. Во время поездки нелегальная пассажирка вела трансляцию в инстаграме. «Кристиан, смотри, что я делаю ради тебя!», — комментировала она.
Violó la cuarentena para ir a ver al novio, se metió en el baúl de un taxi, burlaron el control policial en Puente Pueyrredón y ella decidió subirlo a sus redes sociales. Ahora la busca la policía 😂 pic.twitter.com/1A3Ilbh4K5— Samu (@samu3lmusic) April 9, 2020
Пользователи соцсети увидели «сторис» и отправили видеозапись в полицию. Теперь беглянка объявлена в розыск.
В Аргентине коронавирус был подтвержден у 1795 человек, 69 скончались.