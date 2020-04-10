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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

10.04.2020 00:41
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Влюбленная аргентинка сбежала из-под карантина в багажнике такси. Ее подвела страсть к славе

Аргентинка сбежала к парню из-под карантина. Полиция узнала о нарушительнице через «сторис »в инстаграме.

Как сообщает местный телеканал TN 9 апреля, девушка сначала попыталась проехать из столицы в провинцию Буэнос-Айрес, однако ее остановила полиция. Тогда влюблённая вызвала такси и уговорила водителя перевезти её в багажнике. Во время поездки нелегальная пассажирка вела трансляцию в инстаграме. «Кристиан, смотри, что я делаю ради тебя!», — комментировала она.

Пользователи соцсети увидели «сторис» и отправили видеозапись в полицию. Теперь беглянка объявлена в розыск.

В Аргентине коронавирус был подтвержден у 1795 человек, 69 скончались.

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Комментарии (2)

zavval
Некоторым индивидуумам ковид (или угроза его) поражает мозг.
krasnonosov
Теперь она потеряет и свободу, и парня. Зачем ему такая глупая любительница пластических операций?
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