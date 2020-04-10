Профессор ЛОР НИИ Сергей Рязанцев: «Берегите нос!». Сезонные рекомендации по профилактике насморка и ОРВИ

Весна — традиционное время обострения как сезонной простуды, так и аллергического насморка. О том, как защититься от вирусов и почему важна профилактика «на входе» в организм, «Фонтанке» рассказал Сергей Рязанцев, профессор Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи.

Сергей Рязанцев

Сезонную заболеваемость ОРВИ и гриппом мы привыкли называть простудой. Ее проявления многолики, ведь причиной может стать любой из 144 типов респираторных вирусов, объясняет Сергей Рязанцев, главный оториноларинголог СЗФО, член президиума Европейской федерации оториноларингологических обществ (EUFOS), член президиума Российского общества оториноларингологов, профессор Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи. — Может ли человек сам понять, что за вирус его поразил?

— По симптомам сказать, какой респираторный вирус стал причиной болезни, сложно. Одна группа (риновирусы) вызывает насморк, другая — боль в горле, третья — кашель и трахеит. Но заболевания, которые они провоцируют, сами по себе безобидные. В течение года каждый из нас переболевает какими-то из них. Более того, к ним вырабатывается иммунитет. Но периодически появляются новые вирусы, они и создают сложную эпидемиологическую обстановку. Чаще всего это был вирус гриппа — самый агрессивный из всех ОРВИ. Он был причиной уже нескольких пандемий. Больше всего жизней унесла «испанка». Ее так назвали, потому что в Первую мировую войну была цензура в странах — участниках войны. И только в не воевавшей Испании ученые дали описание новой на тот момент болезни. Скорее всего, как и большинство других вирусов, вызывавших эпидемии, она пришла к нам с Востока. Есть теория, по которой слово «грипп» произошло от русского «хрип». Он «катился» с Востока — через Россию — на Запад. Европейское название гриппа «инфлюэнца» — от слова инфлуар (внезапно вторгаться) появилось позже.

Мы знаем, что респираторные инфекции становятся активными в период погодной нестабильности: осень-зима, зима-весна. Но в этом году нам повезло: из-за мягкой зимы не было эпидемии гриппа, вспышек тяжело протекающих ОРВИ. Хотя сезонные респираторные инфекции продолжают распространяться, а мы продолжаем болеть. — Сейчас человек с любыми симптомами начинает подозревать у себя самое страшное. — Да, в сложившейся обстановке и обычное ОРВИ вызывает стресс. Конечно, уже есть сведения, что насморк вряд ли является признаком нового коронавируса — он чаще проявляется высокой температурой, сухим кашлем. Но больших данных, на которых можно было бы основывать такую дифференциальную диагностику, пока нет. Поэтому надо всегда обращаться к врачу, если состояние внушает опасения. Я сам вернулся недавно из-за границы с симптомами ОРВИ, правда, мои две недели вынужденной изоляции заканчиваются. И мне непонятно, почему люди воспринимают время нахождения дома, которое подарило ему государство, так болезненно, будто собственная квартира это тюрьма. Наоборот, это возможность отдохнуть, подкрепить силы. И полечить свою простуду — не секрет ведь, что мы часто переносим ее на «ногах», заражая при этом окружающих. А тем, кто сейчас продолжает работать, лучше предупредить заболевание обычными ОРВИ, чтобы не ослаблять иммунитет.

— Но тот, кто и прежде с обычным насморком не обращался к врачам, не пойдет и сейчас. Но избавиться от него все же как-то хочется. — Надо вспомнить основополагающие меры профилактики возникновения осложнений из-за банальных ОРВИ. Кстати, если бы не эти инфекции, не было бы специальности «врач — ухо-горло-нос». Все проблемы с этими органами возникают из-за «простудных» вирусов. Насморк — их первый симптом. Что следует за ним? Закрывается слуховая труба — барабанная полость изолируется, всасывается кислород, туда поступает транссудат или экссудат, снижается слух, начинается катаральный отит. Как только туда проникает бактериальная флора, возникает острый бактериальный отит. То же самое с синуситом, который в народе называют «гайморит». Закрываются носовые пазухи, появляется экссудат, присоединяется бактериальная флора, возникает острый синусит. Он проявляется, прежде всего, воспалительной реакцией со стороны слизистой оболочки полости носа. Она приводит к отеку слизистой и закрытию узких соустий, которые соединяют околоносовые пазухи. Чтобы не развился синусит или отит, нужно использовать сосудосуживающие капли. Надо только помнить, что это вазоконстрикторы (вещества, вызывающие сужение кровеносных сосудов и уменьшение в них кровотока). Использовать их более семи дней подряд нельзя — развивается привыкание. Чем дольше их используешь, тем все меньший эффект они оказывают, а заканчивается это неприятным состоянием — медикаментозным ринитом, от которого избавиться гораздо сложнее, чем от обычного.

— Режим изоляции — с одной стороны, благо, поскольку способен прервать взрывную цепочку заболеваемости Сovid-2019. С другой — нос в домашних условиях страдает и может стать более восприимчивым к инфекциям во время вынужденных выходов из дома. Как этого избежать? — Не только к инфекциям, последние исследования показывают, что человечество вообще стало больше времени проводить дома, где много аллергенов. Это библиотечная, клещевая и домашняя пыль, плесень. Когда человек целый день проводит на работе, а домой приходит, чтобы переночевать, он мало подвергается воздействию аллергенов. Когда вынужден круглые сутки находиться дома, возможно обострение аллергического процесса. Аллергией страдает практически каждый третий человек на Земле, ее легкая форма протекает как раз в виде насморка. Если человек знает, что он аллергик, он знает и какое лечение ему требуется. Это антигистаминные препараты или топические стероиды. Появился даже отечественный дженерик американского мометазона фуроата — синтетического глюкокортикостероида, эффективного при аллергическом рините.

Но главное в борьбе с этим недугом эффект элиминации — устранения попавшего аллергена (инфекционного агента — вирусов или бактерий тоже) с помощью промывания полости носа солевыми растворами. В России уже зарегистрировано более 30 препаратов на основе изотонического раствора морской воды, в исследованиях первого препарата из этой группы — «Аквамариса» доказана их роль в элиминации аллергенов, бактериальных и вирусных инфекций. — Обычно эти препараты рекомендуют и для увлажнения полости носа. — В части увлажнения они дают кратковременный эффект. Дело в том, что в полости носа у нас действует система так называемого мукоцилиарного клиренса. Вся полость носа покрыта ресничками, а сверху этих ресничек — слизистое одеяло. Все, что есть воздухе — пылевые частицы, бактериальные и вирусные агенты, аллергены, грибки, все это вязнет в слизистом одеяле, продвигается в носоглотку, проглатывается и разрушается желудочным соком. Но так она работает, когда влажность воздуха — не менее 50%. В Петербурге на улице она достигает и 90%, так что за эффективную работу этой системы в обычное время можно не беспокоиться — несколько раз за день мы оказывается на улице. Но сейчас мы сидим дома. Какая у нас влажность? Гигрометр у меня в квартире показывает в среднем около 30%. С включенным центральным отоплением она практически у всех одинаковая. Человек ощущает сухость в носу, дискомфорт. При такой влажности полость носа становится уязвимой, перестает выполнять свою защитную функцию. Чтобы этого не происходило, кто-то использует специальные приборы — увлажнители. Но они есть не у всех. Обычное проветривание поможет увеличить влажность в квартире до 50–55%, если проводить его регулярно.

— Существуют ли универсальные препараты, которыми, в отличие от сосудосуживающих капель, можно пользоваться долго при любом насморке и при сухости? — В традиционной российской медицине еще с дореволюционных времен использовались не капли, а мази. Например, мазь Симановского, которая включала комбинацию ланолина, вазелина, вазоконстрикторов, противовоспалительных компонентов. Я помню, в советское время у нас на приеме сидели пациенты, у которых из носа торчали спички, на которые накручивалась вата, выполнявшая роль тампона для мази. И это было очень эффективно. Или, например, известная в Петербурге мазь Флеминга. В эту мазь входит календула, как противовоспалительное средство, ментол, и еще целый ряд компонентов: эскулюс (конский каштан обыкновенный), гамамелис, оксид цинка, ментол. В оториноларингологии она используется для предупреждения насморка, сухости, вазомоторного ринита, ее назначают, как и капли от насморка, при воспалении полости носа, но в отличие от капель ее можно применять, не боясь привыкания. По нашим исследованиям, насморк проходит на 4–5-й день точно, а улучшение наступает на 2–3-й день. Мазь Флеминга — альтернатива длительному применению сосудосуживающих препаратов, это средство и для увлажнения слизистой оболочки носа. Как и любая другая мазь она выполняет и барьерную функцию — защищает от вирусов, бактерий и аллергенов.