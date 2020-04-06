Автопром продлил каникулы. Петербургские автозаводы не возобновили работу, несмотря на разрешение Смольного
Петербургские автозаводы Nissan, Toyota и Hyundai не воспользовались разрешением Смольного работать на президентских каникулах.
Как сообщили «Фонтанке» в Nissan, предприятие продлит приостановку производства до конца месяца. «В соответствии с указом президента РФ и осуществлением мер по обеспечению здоровья сотрудников, завод Nissan продлевает приостановку производства в апреле. Также прекращает свою деятельность на это время московское представительство Nissan», - сказали в компании.
Завод Hyundai на данный момент не работает, но компания пока не определилась, как долго продлятся ее каникулы. «О последующем графике будет информировать позже», - сказали в компании.
Связаться с заводом Toyota не удалось. Ранее о продлении приостановки производства до конца месяца на петербургском заводе компании сообщил ТАСС.
Но, даже если заводы запустят конвейер, продавать машины будет некому. Автосалоны не вошли в список предприятий, которым разрешено работать во во время коронавирусных каникул. 6 апреля участники рынка попросили Смольный о налоговых льготах. Вынужденный простой может закончиться банкротством, предупредили они.