Автопром продлил каникулы. Петербургские автозаводы не возобновили работу, несмотря на разрешение Смольного

Петербургские автозаводы Nissan, Toyota и Hyundai не воспользовались разрешением Смольного работать на президентских каникулах.



Как сообщили «Фонтанке» в Nissan, предприятие продлит приостановку производства до конца месяца. «В соответствии с указом президента РФ и осуществлением мер по обеспечению здоровья сотрудников, завод Nissan продлевает приостановку производства в апреле. Также прекращает свою деятельность на это время московское представительство Nissan», - сказали в компании.

Завод Hyundai на данный момент не работает, но компания пока не определилась, как долго продлятся ее каникулы. «О последующем графике будет информировать позже», - сказали в компании.