Росстат посчитал, что сильно подорожало в РФ в месяц ажиотажного спроса

Цены на потребительские товары и услуги в марте выросли в России на 0,6%, говорится в материалах Росстата, опубликованных 6 апреля. При этом некоторые товары подорожали довольно значительно.

Сахар в марте вырос в цене на 13,5%. Гречка, которую активно скупали потребители после введения первых коронавирусных ограничений, стала на 6,2% дороже по сравнению с показателем за февраль 2020 года. Стоимость помидоров в марте увеличилась на 14,9%, лук репчатый — на 14,1%, морковь — на 9,4%, чеснок — на 8,9%, лимоны — на 7,8%. В то же время, по данным Росстата, огурцы подешевели на 16,4%, апельсины — на 2,5%.