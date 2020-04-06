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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 18:05
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Росстат посчитал, что сильно подорожало в РФ в месяц ажиотажного спроса

Цены на потребительские товары и услуги в марте выросли в России на 0,6%, говорится в материалах Росстата, опубликованных 6 апреля. При этом некоторые товары подорожали довольно значительно.

Сахар в марте вырос в цене на 13,5%. Гречка, которую активно скупали потребители после введения первых коронавирусных ограничений, стала на 6,2% дороже по сравнению с показателем за февраль 2020 года. Стоимость помидоров в марте увеличилась на 14,9%, лук репчатый — на 14,1%, морковь — на 9,4%, чеснок — на 8,9%, лимоны — на 7,8%. В то же время, по данным Росстата, огурцы подешевели на 16,4%, апельсины — на 2,5%.

Среди товаров первой необходимости в марте подорожали хозяйственное мыло — на 1,2%, туалетная бумага — на 1,1%, зубная паста — на 0,9%, гигиенические прокладки — на 0,7%, стиральный порошок и спички — на 0,5%, зубные щетки — на 0,4%, детские подгузники и пеленки для новорожденных — на 0,3%, сухие корма для домашних животных — на 0,3%.

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Комментарии (5)

Sibir_5e4d67bbb7aea
скромно умолчали про мед. маски - в 40-70 раз, спирт изопропиловый в 7 раз....
Kilrathi
В Росстат, похоже, центризбиркомовских прикомандировали, судя по инопланетной математике и отрыву от жизни
***_555
В старом ноуте сдох HDD. Смотрю SSD, цены за месяц взлетели в 1.5 раза.
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