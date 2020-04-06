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06.04.2020 15:15
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Помогать самоизолировавшимся петербуржцам вызвались 1800 волонтеров. На помощь позвали 4300 человек

На призыв Смольного оказать помощь самоизолировавшимся петербуржцам откликнулись 1800 волонтеров. Об этом сообщила 6 апреля глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец в ходе заседания малого правительства.

По ее словам, из них уже 1100 прошли аккредитацию. «Мы уверены, что это добросовестные молодые люди, которые будут помогать, а не заниматься иными действиями», — сказала она.

На данный момент волонтеры получили уже 4300 обращений о помощи, сказала Юлия Аблец. «Большую часть удовлетворили, часть заявок находится в работе», — пояснила она.

По словам Юлии Аблец, волонтеры оказывают поддержку тем жителям Северной столицы, которые находятся в изоляции, в первую очередь людям старше 65, маломобильным и тем, кто по какой-то другой причине не может выйти из дома. Для приема заявок Смольный развернул колл-центр на базе Центра волонтеров. Ежедневно на линии примерно 6 тысяч звонков. В среднем волонтеры связываются с гражданами, попросившими о поддержке, в течение 30 минут.

Также организация «Волонтеры Победы» и фонд «Добродел» адресно обзванивают ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, чтобы узнать, нуждаются ли они в какой-то помощи.

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Комментарии (5)

WuhanRockCafe
Гораздо безопаснее сходить в магазин в начале открытия, когда практически никого еще нет, желательно в маске, защитных очках, одноразовых перчатках и санитйзером.
Волонтеры, в большинстве своем, хорошие ребята, но от них гораздо больше шансов подцепить гибельное поветрие, нежели при ккуратном посещении аптеки или магазина.
Доставка продуктов вообще рискованная штука, поскольку заказ комплектуется формально и не из самых свежих продуктов.
Кроме того продукты какое-то время бесконтрольно находятся в чужих руках, что лично неприемлимо.
Дмитрий Н_5e4ce28f6f29c
А почему надо набирать волонтеров, а нельзя заплатить людям за работу? Боятся, что "бюджет треснет"?
Vasilis
Надо опасаться этих волонтеров
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