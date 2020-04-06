Помогать самоизолировавшимся петербуржцам вызвались 1800 волонтеров. На помощь позвали 4300 человек

На призыв Смольного оказать помощь самоизолировавшимся петербуржцам откликнулись 1800 волонтеров. Об этом сообщила 6 апреля глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец в ходе заседания малого правительства.

По ее словам, из них уже 1100 прошли аккредитацию. «Мы уверены, что это добросовестные молодые люди, которые будут помогать, а не заниматься иными действиями», — сказала она.

На данный момент волонтеры получили уже 4300 обращений о помощи, сказала Юлия Аблец. «Большую часть удовлетворили, часть заявок находится в работе», — пояснила она.