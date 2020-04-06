Помогать самоизолировавшимся петербуржцам вызвались 1800 волонтеров. На помощь позвали 4300 человек
На призыв Смольного оказать помощь самоизолировавшимся петербуржцам откликнулись 1800 волонтеров. Об этом сообщила 6 апреля глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец в ходе заседания малого правительства.
По ее словам, из них уже 1100 прошли аккредитацию. «Мы уверены, что это добросовестные молодые люди, которые будут помогать, а не заниматься иными действиями», — сказала она.
На данный момент волонтеры получили уже 4300 обращений о помощи, сказала Юлия Аблец. «Большую часть удовлетворили, часть заявок находится в работе», — пояснила она.
По словам Юлии Аблец, волонтеры оказывают поддержку тем жителям Северной столицы, которые находятся в изоляции, в первую очередь людям старше 65, маломобильным и тем, кто по какой-то другой причине не может выйти из дома. Для приема заявок Смольный развернул колл-центр на базе Центра волонтеров. Ежедневно на линии примерно 6 тысяч звонков. В среднем волонтеры связываются с гражданами, попросившими о поддержке, в течение 30 минут.
Также организация «Волонтеры Победы» и фонд «Добродел» адресно обзванивают ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, чтобы узнать, нуждаются ли они в какой-то помощи.