Мишустин раскритиковал регионы за «прецеденты» в борьбе с коронавирусом и посоветовал не «путать полномочия»

«Президент своим указом дал главам субъектов дополнительные полномочия, чтобы каждый из них мог самостоятельно определить наиболее оптимальный режим <...> Большинство руководителей справились, вместе с тем, были выявлены прецеденты. Не надо путать региональные полномочия с федеральными!» — заявил 6 апреля Михаил Мишустин во время своего выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Премьер-министр России обратил внимание на то, что в некоторых регионах были «прецеденты» в противодействии COVID-2019, однако затем сигналы из федерального центра «были услышаны».

По его словам, в некоторых регионах власти начали закрывать границы, препятствуя проезду техники и граждан. «Сигналы были услышаны», — резюмировал Мишустин. Он подчеркнул, что ограничения должны быть «адекватными». При этом он заметил, что везде не надо принимать одинаковые меры.



Глава кабинета министров также рассказал, что в ближайшие дни президент Владимир Путин проведет селекторное совещание с руководителями субъектов РФ, чтобы обсудить, везде ли созданы места для размещения больных COVID-2019 и хватает ли персонала. Мишустин подчеркнул, что правительство выделило «серьезные средства» на противодействие коронавирусу. «Нам важно знать, насколько эффективно они используются», — отметил премьер.



Напомним, 1 апреля Чечня закрыла границы на въезд и выезд. Затем блокпосты решили поставить в Череповце в Вологодской области. Другие регионы ввели обязательную самоизоляцию для приезжающих из других субъектов РФ.

