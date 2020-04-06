Генсек ООН заявил, что самоизоляция привела к вспышке домашнего насилия в мире

Режим самоизоляции привел к вспышке домашнего насилия в мире. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, которое опубликовано 6 апреля на его странице в Twitter.



«В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье», — говорится в обращении. Он отметил, что в условиях изоляции некоторые женщины оказались в ловушке с партнерами, которые жестоко с ними обращаются.