Генсек ООН заявил, что самоизоляция привела к вспышке домашнего насилия в мире
Режим самоизоляции привел к вспышке домашнего насилия в мире. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, которое опубликовано 6 апреля на его странице в Twitter.
«В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье», — говорится в обращении. Он отметил, что в условиях изоляции некоторые женщины оказались в ловушке с партнерами, которые жестоко с ними обращаются.
Peace is not just the absence of war. Many women under lockdown for #COVID19 face violence where they should be safest: in their own homes.— António Guterres (@antonioguterres) April 6, 2020
Today I appeal for peace in homes around the world.
I urge all governments to put women’s safety first as they respond to the pandemic. pic.twitter.com/PjDUTrMb9v
Гутерриш указал, что в некоторых странах женщины вдвое чаще стали обращаться за помощью из-за насилия в семье. Но сотрудники полиции и медики перегружены работой и не могут оперативно поддержать пострадавших.
Генсек ООН указал, что предотвращение насилия в отношении женщин должно быть учтено правительствами в разработке мер по борьбе с коронавирусом.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявили более 1,1 млн случаев коронавируса. Лидером по числу зараженных являются США, где общее число пациентов с коронавирусом в США превысило 337 тысяч человек. В России заболеванием заразились 5,3 тысячи человек.