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06.04.2020 07:46
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Генсек ООН заявил, что самоизоляция привела к вспышке домашнего насилия в мире

Режим самоизоляции привел к вспышке домашнего насилия в мире. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, которое опубликовано 6 апреля на его странице в Twitter.

«В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье», — говорится в обращении. Он отметил, что в условиях изоляции некоторые женщины оказались в ловушке с партнерами, которые жестоко с ними обращаются.

Гутерриш указал, что в некоторых странах женщины вдвое чаще стали обращаться за помощью из-за насилия в семье. Но сотрудники полиции и медики перегружены работой и не могут оперативно поддержать пострадавших.

Генсек ООН указал, что предотвращение насилия в отношении женщин должно быть учтено правительствами в разработке мер по борьбе с коронавирусом.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявили более 1,1 млн случаев коронавируса. Лидером по числу зараженных являются США, где общее число пациентов с коронавирусом в США превысило 337 тысяч человек. В России заболеванием заразились 5,3 тысячи человек.

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Комментарии (3)

sektor7
Количество разведённых пар в кнр после окончания карантина гляньте. Миллионы.
Я воскресенье дома посидел, жена уже бесит.
И это ее мама ещё в гости не приезжала. Я хотел сам навестить, но та в трубку истошно завизжала «нет».
SNOW
Или в отношении мужчин со стороны других мужчин?
SNOW
"...предотвращение насилия в отношении женщин должно быть учтено правительствами..." То есть насилие со стороны женщин не надо учитывать?
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