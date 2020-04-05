The Verge: В Британии жгут башни 5G. Конспирологи связывают их с пандемией коронавируса
Коронавирусные фейки и теории заговоров обернулись поджогами в Великобритании. В нескольких городах с огнём пошли против вышек сотовой связи – из-за слухов о связи технологии 5G с распространением инфекции.
Как пишет The Verge, за последнюю неделю нападениям подверглись станции в Ливерпуле, Меллинге, Мерсисайде и Бирмингеме. Причём последняя обеспечивала связь 2G, 3G и 4G и не работала в формате 5G. Известно также, что угрозы получают работники телекоммуникационных компаний.
Охоту на «сотовых ведьм» объясняют конспирологическими теориями, которые множатся в социальных сетях. Согласно одной из них, новый коронавирус возник в Ухане как раз потому, что там запустили 5G, и проникает в страны, которые используют эту технологию. Впрочем, Японию и Иран, где нет 5G, инфекция не обошла.
Идеей всеобщего заговора вдохновился и британский боксер Амир Хан, ранее владевший поясами чемпиона мира по версиям WBA и IBF в полусреднем весе. Он заявляет, что COVID-19 «придуман» для контроля популяции планеты и распространяется, чтобы протестировать 5G, пишет РБК.
Департамент по вопросам цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Британии сообщил в Твиттере, что нет ни одного доказательства того, что подобные теории «имеют под собой хоть какую-либо вменяемую основу».
We are aware of inaccurate information being shared online about 5G. There is absolutely no credible evidence of a link between 5G and coronavirus— DCMS (@DCMS) April 3, 2020
For COVID-19 advice:
👉NHS https://t.co/EI0XLYsqWE
👉GOVUK https://t.co/aWe30Ayl8X
👉Full Fact research https://t.co/QWYcc4bOEg
В правительстве выдумку конспирологов называют «бредом» и «опасной ерундой» и призывают соцсети контролировать распространение дезинформации. The Verge не исключает, что в центре опасений 5G может быть Москва. Так, пишет автор, сюжет о том, что 5G «может вас убить», выходил на российском канале RT America ещё в 2019 году.