Коронавирусные фейки и теории заговоров обернулись поджогами в Великобритании. В нескольких городах с огнём пошли против вышек сотовой связи – из-за слухов о связи технологии 5G с распространением инфекции.



Как пишет The Verge, за последнюю неделю нападениям подверглись станции в Ливерпуле, Меллинге, Мерсисайде и Бирмингеме. Причём последняя обеспечивала связь 2G, 3G и 4G и не работала в формате 5G. Известно также, что угрозы получают работники телекоммуникационных компаний.

Охоту на «сотовых ведьм» объясняют конспирологическими теориями, которые множатся в социальных сетях. Согласно одной из них, новый коронавирус возник в Ухане как раз потому, что там запустили 5G, и проникает в страны, которые используют эту технологию. Впрочем, Японию и Иран, где нет 5G, инфекция не обошла.