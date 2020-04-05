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05.04.2020 23:46
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The Verge: В Британии жгут башни 5G. Конспирологи связывают их с пандемией коронавируса

Коронавирусные фейки и теории заговоров обернулись поджогами в Великобритании. В нескольких городах с огнём пошли против вышек сотовой связи – из-за слухов о связи технологии 5G с распространением инфекции.

Как пишет The Verge, за последнюю неделю нападениям подверглись станции в Ливерпуле, Меллинге, Мерсисайде и Бирмингеме. Причём последняя обеспечивала связь 2G, 3G и 4G и не работала в формате 5G. Известно также, что угрозы получают работники телекоммуникационных компаний.

Охоту на «сотовых ведьм» объясняют конспирологическими теориями, которые множатся в социальных сетях. Согласно одной из них, новый коронавирус возник в Ухане как раз потому, что там запустили 5G, и проникает в страны, которые используют эту технологию. Впрочем, Японию и Иран, где нет 5G, инфекция не обошла.

Идеей всеобщего заговора вдохновился и британский боксер Амир Хан, ранее владевший поясами чемпиона мира по версиям WBA и IBF в полусреднем весе. Он заявляет, что COVID-19 «придуман» для контроля популяции планеты и распространяется, чтобы протестировать 5G, пишет РБК.

Департамент по вопросам цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Британии сообщил в Твиттере, что нет ни одного доказательства того, что подобные теории «имеют под собой хоть какую-либо вменяемую основу».

В правительстве выдумку конспирологов называют «бредом» и «опасной ерундой» и призывают соцсети контролировать распространение дезинформации. The Verge не исключает, что в центре опасений 5G может быть Москва. Так, пишет автор, сюжет о том, что 5G «может вас убить», выходил на российском канале RT America ещё в 2019 году.

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Комментарии (5)

Nationalverrater_2
Норм. Ватный вирус заразнее короны. В день КОРОНации благовернаго кроткаго Страстотерпца Николая, Свет Ляксандрыча на Москве Белокаменнай эвона чо было... Токмо Главпоп воздрузимши Венец на Честную Главу Хозяина Землю Русской - а из Москвы-реки то - инда чудище в блестящей шкуре вылезло , голова кругла, а из той головы - кишка торчит, а руки то - аки плавники рыбьи, а глаз-то ин - да один вовсе ! Ну, народ праволславный , ин да жандармы-архангелы ранимые и трепетные и забили чудище колами , да и задушили заодно. Уберёг Господь тогда Наше Всё от Чудища заморскаго бездуховнаго....Водолазом оказался - бонбы анахтемско-эсерския - наймитов госдеповских под Большим Каменным мостом супротив Кремля на дне искал.....
Noisymouse
В ватсапе распространяется аудиофайл, на котором мягким голосом с ...южнорусским, так скажем, акцентом, настойчиво излагается версия связи эпидемии и 5G.
Vasilis
Просыпается народ потихоньку, вирус пройдет, а меры все остануться))
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