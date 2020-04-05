Байкера Ерему продержали двое суток и отпустили. Его подозревают в хищении 837 миллионов у «Газпрома»
В Петербурге полицейское следствие отпустило 39-летнего предпринимателя Виталия Ермолаева, находившегося в федеральном розыске по делу о фантомном газопроводе в Ленобласти.
Об освобождении Ермолаева «Фонтанке» 5 апреля сообщил его адвокат Станислав Синицын. «Задержали в среду вечером. В пятницу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и отпустили. Обвинение не предъявлялось», — уточнил защитник.
По словам Синицына, Ермолаев двое суток провел в изоляторе временного содержания. Следователь допросил его в качестве подозреваемого в хищении 837 миллионов рублей со стройки газопровода в Ленобласти. «Ермолаев дал подробные показания, причастность к преступлению не признал», — добавил Синицын.
Уголовное дело возбудили в марте 2019 года по инициативе прокуратуры Ленобласти. Она разглядела непостроенный газопровод, о котором «Фонтанка» писала осенью 2017-го. Летом 2019-го Ермолаева объявили в федеральный розыск. Он жил в квартире, которую арендовал по своему паспорту. Там его и задержали сотрудники уголовного розыска.
По мнению следствия, гендиректор компании «Омега» Ермолаев похитил более 800 миллионов рублей из перечисленных ему 1,9 миллиарда на строительство газопровода. По версии подозреваемого, проект в процессе стройки значительно подорожал, перечисленные дочерней структурой «Газпрома» деньги он освоил в полном объеме и ничего не похитил. «Сколько заплачено, на столько и построено», — резюмировал логику подозреваемого Станислав Синицын.