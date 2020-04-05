Байкера Ерему продержали двое суток и отпустили. Его подозревают в хищении 837 миллионов у «Газпрома»

В Петербурге полицейское следствие отпустило 39-летнего предпринимателя Виталия Ермолаева, находившегося в федеральном розыске по делу о фантомном газопроводе в Ленобласти.



Об освобождении Ермолаева «Фонтанке» 5 апреля сообщил его адвокат Станислав Синицын. «Задержали в среду вечером. В пятницу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и отпустили. Обвинение не предъявлялось», — уточнил защитник.

По словам Синицына, Ермолаев двое суток провел в изоляторе временного содержания. Следователь допросил его в качестве подозреваемого в хищении 837 миллионов рублей со стройки газопровода в Ленобласти. «Ермолаев дал подробные показания, причастность к преступлению не признал», — добавил Синицын.