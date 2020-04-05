Медицинские маски в Сингапуре начали раздавать бесплатно

Жители Сингапура с 5 по 12 апреля смогут бесплатно получить многоразовые маски.

Как сообщает 5 апреля «Газета.Ru» со ссылкой на страницу правительства города-государства в Facebook, на одного человека положена только одна маска. Для получения нужна регистрация.

В России, напомним, составлен список предприятий легкой промышленности, которым поставлена задача шить маски. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области таких предприятий девять.

В России общее число заболевших коронавирусом составляет 5 389 человек, за сутки зафиксировано 658 новых случаев.