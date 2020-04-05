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05.04.2020 15:23
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Медицинские маски в Сингапуре начали раздавать бесплатно

Жители Сингапура с 5 по 12 апреля смогут бесплатно получить многоразовые маски.

Как сообщает 5 апреля «Газета.Ru» со ссылкой на страницу правительства города-государства в Facebook, на одного человека положена только одна маска. Для получения нужна регистрация.

В России, напомним, составлен список предприятий легкой промышленности, которым поставлена задача шить маски. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области таких предприятий девять.

В России общее число заболевших коронавирусом составляет 5 389 человек, за сутки зафиксировано 658 новых случаев.

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Комментарии (5)

Uber_33
Ну и что? Ну раздаёт Сингапур бесплатно? Плевать. У нас свой путь. И не надо раскачивать лодку Харона, пассажира тошнит. Не довезет...
260657101
О вот нашел по 59 рублей штука минимальный заказ 100 штук. Ахренеть.
Александра Чайкина
Во всей Индонезии их бесплатно раздавали с первых дней, с конца февраля так точно. Еще и дорогие антисептики в дорогих флаконах расставили в общественных местах на всех горизонтальных поверхностях - пользуйтесь бесплатно! Уровень профилактики потрясающий.
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