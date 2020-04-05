Житель Рязанской области повздорил с компанией, гулявшей под его окнами, и всех застрелил
Пять человек погибли в результате стрельбы в Рязанской области. Подозреваемый задержан. Следственный комитет показал видеозапись с места преступления.
Как сообщает 5 апреля СК РФ, инцидент произошёл вчера около 22 часов в поселке Елатьма. По версии следствия, мужчина 1988 года рождения (ему 31 или 32 года) находился на балконе своей квартиры, под его окнами громко разговаривали пять человек. Он сделал им замечание, они ответили, начался конфликт. Тогда он взял имевшееся у него одноствольное гладкоствольное охотничье ружье (зарегистрированное), вышел в подъезд и стал стрелять. Четыре молодых человека и женщина от полученных ранений скончались на месте. По данным СМИ, это были его соседи.
Стрелявший доставлен к следователю для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Следователи запросили характеризующий материал в отношении подозреваемого, провели обыск в его квартире, изъяв орудие преступления, проводят допросы свидетелей.