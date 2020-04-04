В Москве умерли двое пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов в России достигло 45

Ещё два человека с положительным тестом на COVID-19 скончались в столице в субботу, 4 апреля. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по мониторингу коронавируса.



Умершим было 58 и 70 лет, оба имели сопутствующие заболевания. В их анамнезе двусторонняя пневмония, хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет. До этого в России фиксировали 43 летальных исхода, в том числе две смерти в Петербурге.

В Москве за последние сутки подтверждены 434 новых случая коронавируса. При этом каждый второй заболевший моложе 45 лет. Всего в России 4731 заразившийся, 333 человека выздоровели.