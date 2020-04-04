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04.04.2020 21:36
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В Москве умерли двое пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов в России достигло 45

Ещё два человека с положительным тестом на COVID-19 скончались в столице в субботу, 4 апреля. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по мониторингу коронавируса.

Умершим было 58 и 70 лет, оба имели сопутствующие заболевания. В их анамнезе двусторонняя пневмония, хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет. До этого в России фиксировали 43 летальных исхода, в том числе две смерти в Петербурге.

В Москве за последние сутки подтверждены 434 новых случая коронавируса. При этом каждый второй заболевший моложе 45 лет. Всего в России 4731 заразившийся, 333 человека выздоровели.

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Комментарии (26)

michailPotapov
идиоты ) а сколько ежедневно умирает ? зачем платить зарплату ? пора народу включить мозги
EveReady
2 человека в день. В Москве, с населением более 15 млн. человек.
22ilves
Главное в тексте - Умершим было 58 и 70 лет, оба имели сопутствующие заболевания. В их анамнезе двусторонняя пневмония, хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет. (с)
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