Банк России посчитал инфляцию после начала пандемии

Годовая инфляция на конец марта, по оценкам Банка России, составила 2,7-2,8%, следует из доклада регулятора «Финансовый пульс», обнародованного регулятором 3 марта.



«Оценка годовой инфляции на конец марта составляет 2,7‒2,8%», - говорится в нём.



«Временные проинфляционные факторы ускорили и рост цен в обрабатывающих отраслях... Ускорение роста закупочных цен произошло из-за переноса ослабления рубля в цены и задержек с поставками сырья и материалов для производства», - отмечается в докладе.



При этом ЦБ РФ отмечает, что текущее повышение индексов цен пока меньше, чем в 2018 году при сопоставимом по масштабу ослаблении рубля. «Это может указывать на то, что эффект от действия проинфляционных факторов на динамику цен в сложившейся ситуации будет ограниченным», – добавили в ЦБ.

