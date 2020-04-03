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03.04.2020 23:18
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Банк России посчитал инфляцию после начала пандемии

Годовая инфляция на конец марта, по оценкам Банка России, составила 2,7-2,8%, следует из доклада регулятора «Финансовый пульс», обнародованного регулятором 3 марта.

«Оценка годовой инфляции на конец марта составляет 2,7‒2,8%», - говорится в нём.

«Временные проинфляционные факторы ускорили и рост цен в обрабатывающих отраслях... Ускорение роста закупочных цен произошло из-за переноса ослабления рубля в цены и задержек с поставками сырья и материалов для производства», - отмечается в докладе.

При этом ЦБ РФ отмечает, что текущее повышение индексов цен пока меньше, чем в 2018 году при сопоставимом по масштабу ослаблении рубля. «Это может указывать на то, что эффект от действия проинфляционных факторов на динамику цен в сложившейся ситуации будет ограниченным», – добавили в ЦБ.

Ранее 3 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о том, что инфляция в 2020 году может превысить целевой уровень регулятора в 4%, в 2021 году ожидается возвращение к нему. Также, по прогнозам Набиуллиной, пик инфляции в РФ может быть достигнут в первом квартале следующего года.

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Комментарии (1)

260657101
Не верю. Вино красное +30% с начала года, говядина +15% с начала года. Ну про гречку вы все знаете. Банк России как насчет ответит за фейки?
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