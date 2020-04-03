Шторм поднял воду в реках и каналах Петербурга, ветер ожидается и завтра
Непогода в Петербурге разбушевалась не на шутку, и в результате уровень воды в Неве у Горного института к половине восьмого вечера 3 апреля достиг 104 сантиметров, а затем начал снижаться.
О закрытии дамбы не сообщается. В последний раз затворы закрывали 13 марта. Тогда вода поднялась до уровня в 90 см. По данным на 21:37, он составляет 88 см.
Ветер сегодня днём, 3 апреля, валил столбы и деревья, в том числе на машины. МЧС предупреждала о порывах в 22 м/с. Как пояснил метеоролог центра Фобос Михаил Леус, неустойчивой погоде Петербург обязан циклоническому вихрю, который смещается к востоку по северным регионам европейской части России.
По прогнозу Северо-Западного Гидромета, в ночь на 4 апреля местами в прибрежных районах ожидаются порывы до 15 м/с, днём западный ветер ослабнет до 7-12 м/с. Погода облачная с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, температура около нуля.
Справка. За свою историю Санкт-Петербург испытал более 300 наводнений, при которых уровень воды в Неве превысил уровень Балтийского моря на 1,6 метра и 17 раз уровень воды поднимался на 2,5 метра.