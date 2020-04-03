Непогода в Петербурге разбушевалась не на шутку, и в результате уровень воды в Неве у Горного института к половине восьмого вечера 3 апреля достиг 104 сантиметров, а затем начал снижаться.

О закрытии дамбы не сообщается. В последний раз затворы закрывали 13 марта. Тогда вода поднялась до уровня в 90 см. По данным на 21:37, он составляет 88 см.

Ветер сегодня днём, 3 апреля, валил столбы и деревья, в том числе на машины. МЧС предупреждала о порывах в 22 м/с. Как пояснил метеоролог центра Фобос Михаил Леус, неустойчивой погоде Петербург обязан циклоническому вихрю, который смещается к востоку по северным регионам европейской части России.