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03.04.2020 21:45
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Шторм поднял воду в реках и каналах Петербурга, ветер ожидается и завтра

Непогода в Петербурге разбушевалась не на шутку, и в результате уровень воды в Неве у Горного института к половине восьмого вечера 3 апреля достиг 104 сантиметров, а затем начал снижаться.

Фото: автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

О закрытии дамбы не сообщается. В последний раз затворы закрывали 13 марта. Тогда вода поднялась до уровня в 90 см. По данным на 21:37, он составляет 88 см.

Ветер сегодня днём, 3 апреля, валил столбы и деревья, в том числе на машины. МЧС предупреждала о порывах в 22 м/с. Как пояснил метеоролог центра Фобос Михаил Леус, неустойчивой погоде Петербург обязан циклоническому вихрю, который смещается к востоку по северным регионам европейской части России.

По прогнозу Северо-Западного Гидромета, в ночь на 4 апреля местами в прибрежных районах ожидаются порывы до 15 м/с, днём западный ветер ослабнет до 7-12 м/с. Погода облачная с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, температура около нуля.

Справка. За свою историю Санкт-Петербург испытал более 300 наводнений, при которых уровень воды в Неве превысил уровень Балтийского моря на 1,6 метра и 17 раз уровень воды поднимался на 2,5 метра.

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Комментарии (2)

Абвгдеёж
Пиши своё и о своём.
Не тревожь Сергеича.
Не поминай бога в суе.
krasnonosov
"Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!
Народ
Зрит божий гнев и казни ждет.
Увы! всё гибнет: кров и пища!
Где будет взять?
В тот грозный год..." (с) А.С. Пушкин
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