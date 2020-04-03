Ветер в Санкт-Петербурге 3 апреля разбушевался и начал валить деревья и столбы. Как водится, они падают аккурат на автомобили.



На Киевской улице дерево накрыло едущую машину. Видеозапись этого момента оказалась в распоряжении «Фонтанки». В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что повреждения получил «Хёндэ Санта Фе».