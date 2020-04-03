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03.04.2020 15:57
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Меткое попадание дерева в машину на Киевской попало на видео. На Вавиловых микроавтобус раздавлен

Ветер в Санкт-Петербурге 3 апреля разбушевался и начал валить деревья и столбы. Как водится, они падают аккурат на автомобили.

На Киевской улице дерево накрыло едущую машину. Видеозапись этого момента оказалась в распоряжении «Фонтанки». В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что повреждения получил «Хёндэ Санта Фе».

«Фонтанка.ру»

Другое дерево просто раздавило микроавтобус, припаркованный во дворе дома 7, корпус 2, по улице Вавиловых, передаёт телеграм-канал «Мегаполис».

Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»
Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»
Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»
Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»
Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»

На улице Профессора Попова на «КИА Пиканто» улёгся дорожный знак, пишут в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

А вот автомобилю на улице Рихарда Зорге, 7, повезло: берёза упала буквально в сантиметрах от него, сообщает «Мегаполис».

Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»
Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»

В Ленобласти тем временем сильный снегопад. В соцсетях местные жители и автомобилисты делятся видеороликами. Так, в Сосновом Бору мощная метель, дороги в сторону Выборга замело.

Синоптики и МЧС предупреждали жителей Петербурга и области о непогоде. Сильный ветер будет дуть и в выходные.

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