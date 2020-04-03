В США владельцы кемперов готовы передать их медикам для отдыха и самоизоляции

Члены группы готовы даже безвозмездно доставить свои трейлеры и кемперы туда, где в них нуждаются, пишет Motor 1 . Чаще всего это больницы, где медики работают по три смены, и им необходимо место для отдыха, а также всевозможные экстренные службы, включая парамедиков.

Владельцы трейлеров, кемперов и домов на колесах, создавшие в Facebook группу RVs 4 MDs To Fight the Corona Virus, предлагают воспользоваться своим транспортом всем нуждающимся. Прежде всего - медицинским работникам и тем, кто должен самоизолироваться и не хочет подвергать риску семью и близких. Сегодня группа насчитывает уже более 14 тысяч участников.

Motor 1 отмечает, насколько разнятся предложения участников группы — от скромных небольших трейлеров с койкой и раковиной до роскошных «квартир на колесах», которые стоят миллионы долларов. Более того, издание нашло среди предложений даже полностью обставленную квартиру в городе Буффало, штат Нью-Йорк, которую владелец готов предоставить медикам совершено бескорыстно.

Портал Jalopnik приводит пример семьи из Мемфиса, где муж работает в госпитале и вынужден изолироваться в гараже из опасения заразить жену, которая итак проходит курс химиотерапии из-за онкологического заболевания. Кроме того, в семье трое детей, у одного из которых астма, и заражение коронавирусом для него смертельно опасно.

Однако добрые самаритяне с кемперами не всегда встречают теплый прием, особенно от властей и собственников жилья. Так, медсестра во Флориде получила предупреждение от местной ассоциации домовладельцев с угрозой штрафа в 1000 долларов за то, что припарковала предоставленный ей «моторхоум» перед своим домом. Даже получив «холодный душ» от местной прессы, флоридские домовладельцы не изменили своей позиции. Как отметил Jalopnik, в этом южном штате вообще пока что довольно легкомысленно относятся к угрозе распространения COVID-19.