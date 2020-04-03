Глава ЦБ: По всей стране подано 27 тысяч заявлений на кредитные каникулы, удовлетворено пока 8 %

На сегодняшний день банки получили 27 тысяч официальных заявлений о предоставлении кредитных каникул от физических лиц, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-пресс-конференции 3 апреля.



По ее словам, уже рассмотрено около 12 тысяч заявлений (из них 9,8 тысячи — по потребительским кредитам). Удовлетворено пока лишь 2100 просьб о реструктуризации.



Кроме того, банки с 20 марта до 1 апреля обработали 16 тысяч обращений о реструктуризации кредитов от субъектов малого и среднего бизнеса. 95 % из них было удовлетворено, сказала Набиуллина.

