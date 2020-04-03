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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 14:31
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Глава ЦБ: По всей стране подано 27 тысяч заявлений на кредитные каникулы, удовлетворено пока 8 %

На сегодняшний день банки получили 27 тысяч официальных заявлений о предоставлении кредитных каникул от физических лиц, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-пресс-конференции 3 апреля.

По ее словам, уже рассмотрено около 12 тысяч заявлений (из них 9,8 тысячи — по потребительским кредитам). Удовлетворено пока лишь 2100 просьб о реструктуризации.

Кроме того, банки с 20 марта до 1 апреля обработали 16 тысяч обращений о реструктуризации кредитов от субъектов малого и среднего бизнеса. 95 % из них было удовлетворено, сказала Набиуллина.

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Комментарии (3)

Сергей 69
Ну да! Как вы могли подумать не отдавать банку в срок! Что такое-короновирус? Кто такой президент? Деньги на бочку живо!!!
Smarty
Как ЦБ красиво переобувается в полёте:
25.03.2020:
"В соответствии со ст. 193 ГК РФ обязательства, срок исполнения которых приходится на выходные и праздничные дни (а в соответствии с указом президента неделя с 30 марта по 3 апреля является нерабочей), переносятся на первый рабочий день. Поэтому платежи по кредиту, приходящиеся на данную неделю, должны быть совершены в первый рабочий день".

03.04.2020:
В нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, должникам придется исполнять свои обязательства в срок, следует из сообщения Центрального банка:
«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором»
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