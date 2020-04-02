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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

02.04.2020 23:23
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В Петербурге суд рассмотрел первое дело за отказ самоизолироваться. Вернувшаяся из Турции сорвалась на второй день

Жительница Петербурга оштрафована за нарушение правил самоизоляции после возвращения из-за рубежа. Легкомысленность путешественницы оценили по минимуму.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 2 апреля Мировой судья судебного участка №24 Выборгского района привлекла к административной ответственности Любовь Журавлёву, которая не смогла усидеть дома после заграничного путешествия.

Петербурженка отдыхала в Турции, вернулась на родину 22 марта, но к необходимости двухнедельного заточения по месту жительства отнеслась беспечно. На второй день после поездки её поймали за пределами квартиры - женщина на машине поехала за продуктами.

«Любовь в суд не явилась, была извещена телефонограммой», - уточнили в пресс-службе, добавив, что женщина от правонарушения не отпиралась.

Суд оштрафовал её на 500 рублей - это нижняя планка штрафа, предусмотренного статьёй 19.4 КоАП.

По последним данным, в Петербурге за неповиновение законному требованию должностного лица составлено 170 протоколов. С такими показателями город вышел на первое место по России. В аппарате губернатора напомнили, что накануне вступили в силу изменения в КоАП, в соответствии с которыми штрафы нарушителям режима самоизоляции будут достигать десятков тысяч рублей.

В Петербурге подтверждено 147 случаев коронавирусной инфекции. Очередные туристы 2 апреля вернулись из Дохи. Восемнадцать из них полиция сопроводила в обсерватор «Заря», семерых развезли по домам.

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Комментарии (4)

PROM
170 протоколов впаяли за нарушение рекомендаций?
banan2020
500 рублей штраф за потенциальную возможность заразить всех, кто в магазине? да вы упали! издевательство какое-то
hal9000
Такими темпами и с таким обращением с народом...они вообще не будут обращаться в больницы..обращаются как со скотом..ну кто захочет идти туда..а вдруг там пытать будут уж лучше умереть дома на кровати..чем там под пытками..и унижением..как была страна лагерей так и осталась
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