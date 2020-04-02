«РазДельный Сбор» в Петербурге отменяется

Акция «РазДельный Сбор» по раздельному сбору отходов, которая должна была пройти в Петербурге 4 апреля, отменяется. Об этом сообщают организаторы.

Акция по раздельному сбору отходов проходит уже в течение многих лет в первую субботу каждого месяца. В этот раз она не состоится. Связано это с ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

«Мы вынуждены приостановить проведение акций по раздельному сбору вторсырья до стабилизации ситуации. К сожалению, акция 4 апреля отменяется. Как и инфекционные заболевания, экологические проблемы до определенного момента вряд ли могут запереть вас дома и вынудить проявлять благоразумие. Правда, судя по развитию событий, когда смогут, будет уже не до шуток. Однако пандемия закончится, а мусор на полигонах – останется. Именно поэтому мы переводим часть своей деятельности в онлайн-режим, и продолжаем работать», - рассказали организаторы.