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02.04.2020 21:10
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«РазДельный Сбор» в Петербурге отменяется

Акция «РазДельный Сбор» по раздельному сбору отходов, которая должна была пройти в Петербурге 4 апреля, отменяется. Об этом сообщают организаторы.

Акция по раздельному сбору отходов проходит уже в течение многих лет в первую субботу каждого месяца. В этот раз она не состоится. Связано это с ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

«Мы вынуждены приостановить проведение акций по раздельному сбору вторсырья до стабилизации ситуации. К сожалению, акция 4 апреля отменяется. Как и инфекционные заболевания, экологические проблемы до определенного момента вряд ли могут запереть вас дома и вынудить проявлять благоразумие. Правда, судя по развитию событий, когда смогут, будет уже не до шуток. Однако пандемия закончится, а мусор на полигонах – останется. Именно поэтому мы переводим часть своей деятельности в онлайн-режим, и продолжаем работать», - рассказали организаторы.

В частности, в апреле «РазДельный Сбор» проведёт онлайн ряд вебинаров. Например, вместо отменённой 4 апреля акции пройдёт эфир-сюрприз, а 8 апреля будет проведёт вебинар «Внедрение раздельного накопления в своём дворе: ответы на часто задаваемые вопросы».

Все подробности можно узнать в официальном паблике движения.

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