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02.04.2020 18:42
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Нефть Brent подскочила в цене на 40% и укрепила рубль

Нефтяные котировки взлетели на фоне сообщений о переговорах президента США Дональда Трампа, принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и президента России Владимира Путина.

По данным лондонской биржи ICE, 2 апреля цена на нефть марки Brent к 17:40 по московскому времени подскочила на 40% и составила 35,99 доллара за баррель. Рост стоимости «чёрного золота» благотворно сказался на позиции рубля.

Курс доллара на Московской бирже снизился на 1,01%, до 77,99 руб. Евро подешевел на 1,81%, до 84,75 руб.

Стоимость нефти пошла вверх в ожидании сокращения добычи сырья. Президент Трамп, который общался с Россией и наследным принцем Саудовской Аравии, заявил о возможности снизить добычу на 15 млн баррелей.

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Комментарии (1)

sektor7
Но вот ещё одна хорошая новость.
Количество заболевших и цена на нефть стабилизируются.
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