Нефть Brent подскочила в цене на 40% и укрепила рубль

Нефтяные котировки взлетели на фоне сообщений о переговорах президента США Дональда Трампа, принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и президента России Владимира Путина.



По данным лондонской биржи ICE, 2 апреля цена на нефть марки Brent к 17:40 по московскому времени подскочила на 40% и составила 35,99 доллара за баррель. Рост стоимости «чёрного золота» благотворно сказался на позиции рубля.

Курс доллара на Московской бирже снизился на 1,01%, до 77,99 руб. Евро подешевел на 1,81%, до 84,75 руб.