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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

02.04.2020 17:47
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Сильный ветер разгуляется в пятницу на зависть запертым по домам петербуржцам

Первая нерабочая неделя закончится в Петербурге усилением ветра. Штормовую погоду обещает городское управление МЧС.

По данным ведомства, 3 апреля скорость юго-западного ветра составит от 8 до 13 метров в секунду. В ночное время его порывы местами будут достигать 15–18 метров в секунду, а днем — до 17–22 метров в секунду.

Столбики термометров в течение суток покажут от +2 до +5 градусов. Временами возможен мокрый снег с дождем.

Напомним, наблюдать за меняющейся весенней погодой из окон петербуржцам и другим жителям страны рекомендовано до 30 апреля. О продлении режима домашней изоляции в связи с коронавирусом заявил президент России Владимир Путин.

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Комментарии (1)

Djnyana
Спой нам, ветер, про дикие горы,
Про глубокие тайны морей.
Про птичьи разговоры,
Про синие просторы,
Про смелых и больших людей!..
...
Спой нам, ветер, про чащи лесные,
Про звериный запутанный след,
Про шорохи ночные,
Про мускулы стальные,
Про радость боевых побед!
...
(с) Исаак Дунаевский о победе над вирусом)
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