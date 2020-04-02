Сильный ветер разгуляется в пятницу на зависть запертым по домам петербуржцам

Первая нерабочая неделя закончится в Петербурге усилением ветра. Штормовую погоду обещает городское управление МЧС.



По данным ведомства, 3 апреля скорость юго-западного ветра составит от 8 до 13 метров в секунду. В ночное время его порывы местами будут достигать 15–18 метров в секунду, а днем — до 17–22 метров в секунду.



Столбики термометров в течение суток покажут от +2 до +5 градусов. Временами возможен мокрый снег с дождем.



Напомним, наблюдать за меняющейся весенней погодой из окон петербуржцам и другим жителям страны рекомендовано до 30 апреля. О продлении режима домашней изоляции в связи с коронавирусом заявил президент России Владимир Путин.

