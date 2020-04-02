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02.04.2020 17:34
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Там, где граффитисты пошутили про Путина, теперь пустая стена. Коммунальщики ни при чём

Не прошло и суток, как трансформаторную будку в центре Петербурга избавили от граффити. Накануне художники изобразили героев мини-сериала «Крутое пике» и показали грозящего кулаком Владимира Путина. Коммунальщики взяться за краску не успели, за них это сделал кто-то другой.

Процесс уничтожения рисунка у дома 37 по Литейному проспекту 2 апреля сфотографировали и показали в соцсетях. Неунывающего Командора и второго пилота Дринкинса поглотила жёлтая краска, малярным валиком орудовали женщины в «штатском».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

HoodGraff закончили расписывать стену накануне и показали в Instagram Владимира Путина. Глава государства, грозящий кулаком нарушителям режима самоизоляции, оказался первоапрельским розыгрышем.

Жалобы на творчество на портале «Наш Санкт-Петербург» появиться не успели. Это не мешает коммунальщикам расправляться с несанкционированными граффити, но в администрации сообщили, что никаких указаний по приведению в порядок стен в этот раз дать не успели: «Это точно не мы».

За состояние трансформаторной будки отвечает «Ленэнерго». Там «Фонтанке» заявили, что руку к уничтожению Командора и второго пилота Дринкинса не прикладывали, а также обратили внимание на отсутствие формы у«маляров».

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Комментарии (3)

lenten
На сколько в данном случае выход из дома был неотложным?
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