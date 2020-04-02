Не прошло и суток, как трансформаторную будку в центре Петербурга избавили от граффити. Накануне художники изобразили героев мини-сериала «Крутое пике» и показали грозящего кулаком Владимира Путина. Коммунальщики взяться за краску не успели, за них это сделал кто-то другой.



Процесс уничтожения рисунка у дома 37 по Литейному проспекту 2 апреля сфотографировали и показали в соцсетях. Неунывающего Командора и второго пилота Дринкинса поглотила жёлтая краска, малярным валиком орудовали женщины в «штатском».

