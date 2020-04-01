Роспотребнадзор посоветовал не смотреть новости про коронавирус и разработать экстренный план

Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус во время эпидемии. Эксперты отметили, что сводки могут вызвать повышенную тревожность. Беспокойство россиян призвали не подавлять алкоголем или психоактивными веществами: лучше сразу обращаться к профильным специалистам.



«Если вы испытываете чувство грусти, стресса, замешательства, страха или досады в кризисной ситуации – это нормально. /.../ Если они [эмоции] слишком сильны, обратитесь за медицинской или психологической помощью. Заранее подготовьте план, куда и каким образом вы будете обращаться», – 1 апреля сообщается на сайте Роспотребнадзора.