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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

01.04.2020 08:42
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Роспотребнадзор посоветовал не смотреть новости про коронавирус и разработать экстренный план

Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус во время эпидемии. Эксперты отметили, что сводки могут вызвать повышенную тревожность. Беспокойство россиян призвали не подавлять алкоголем или психоактивными веществами: лучше сразу обращаться к профильным специалистам.

«Если вы испытываете чувство грусти, стресса, замешательства, страха или досады в кризисной ситуации – это нормально. /.../ Если они [эмоции] слишком сильны, обратитесь за медицинской или психологической помощью. Заранее подготовьте план, куда и каким образом вы будете обращаться», – 1 апреля сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Россиянам предложили не доверять всей информации, которая циркулирует в медийном пространстве, а проверять её, например, на интернет-страницах Всемирной организации здравоохранения. Тем, кто уже перешёл на режим самоизоляции посоветовали не лишать себя общения, а разговаривать по телефону, правильно питаться, хорошо спать и делать физические упражнения.

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Комментарии (5)

Devis
Да какие СМИ? Целый день одни и те же сообщения-новости по разным каналам от пары-тройки работающих корреспондентов. Одни и те же сюжеты и видео-сюжеты.
houspi
Не по адресу обращение.
Мы смотрим и читаем все что показывают и пишут. На карантине времени вагон.
Ульянов Ленин
Так может пора как-то унять СМИ? Но раздувать панику очень выгодно. И кому выгодно искать не надо. Тот, кто может СМИ одернуть как раз этого и не делает.
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