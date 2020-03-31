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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 23:31
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Коронавирус выпустил из тюрем Нью-Йорка 900 заключенных

Попавших в тюрьмы Нью-Йорка американцев старше 70 лет или с хроническими заболеваниями выпустили на свободу из-за пандемии. В списки попали больше 900 человек.

Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио 31 марта. Отмечается, что под коронавирусную «амнистию» не попали те, кто обвинен или осужден за тяжкие преступления.

Выпускать американцев из тюрем начали еще 23 марта, когда заболевание было обнаружено у сотрудников пенитенциарной системы. Аналогично поступили многие страны. Например, в Иране на свободу вышли порядка 80 тысяч человек.

31 марта закрылись все московские СИЗО, кроме одного. В Петербурге таких планов нет (почти всех заключенных под стражу и так увозят в Кресты), адвокаты могут навещать арестованных, но в масках и перчатках.

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