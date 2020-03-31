Коронавирус достал даже под водой. Датская субмарина срочно прервала боевое дежурство, 58 человек ждет карантин
Подводная лодка ВМС Нидерландов Dolfijn прервала боевое дежурство в Северном море у берегов Шотландии из-за вспышки коронавируса на борту. Об этом 31 марта пишет Dutch News.
В Минобороны Дании изданию сообщили, что 15 членов экипажа почувствовали себя плохо, у них поднялась температура и начался кашель. Тесты показали, что восемь человек или больны Covid-19, или уже им переболели. Подводная лодка срочно возвращается в порт приписки Ден-Хелдер в Северной Голландии. Всю команду, 58 человек, ждет карантин.
Напомним, по последним данным, в Нидерландах выявлены более 12,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более тысячи человек.