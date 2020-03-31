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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 23:16
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Коронавирус достал даже под водой. Датская субмарина срочно прервала боевое дежурство, 58 человек ждет карантин

Подводная лодка ВМС Нидерландов Dolfijn прервала боевое дежурство в Северном море у берегов Шотландии из-за вспышки коронавируса на борту. Об этом 31 марта пишет Dutch News.

В Минобороны Дании изданию сообщили, что 15 членов экипажа почувствовали себя плохо, у них поднялась температура и начался кашель. Тесты показали, что восемь человек или больны Covid-19, или уже им переболели. Подводная лодка срочно возвращается в порт приписки Ден-Хелдер в Северной Голландии. Всю команду, 58 человек, ждет карантин.

Напомним, по последним данным, в Нидерландах выявлены более 12,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более тысячи человек.

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Комментарии (4)

Евгений Архипов
Ну и умники у вас работают, даже прочитать не могут перед публикацией свой текст. В Серьезном СМИ такое непозволительно!Как бы сказал Лавров : «Д..лы , б дь»
Kit.
Интересно, скоро ли "Фонтанка" начнёт Австрию и Австралию путать?
мухомор
Заголовок поправьте. Лодка нидерландская или хотя бы голландская. Но никак не датская. И да газета Dutch Times тоже.
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