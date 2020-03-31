РБК: Из-за коронавируса сотрудникам ФСБ рекомендовано временно оставить службу
До 70% сотрудников ФСБ могут временно остаться без работы, если воспользуются рекомендациями руководства и уйдут в отпуск. Отгулять скопившиеся дни просят в ближайшее время.
Об этом 31 марта сообщает РБК со ссылкой на близкие к ФСБ источники и собеседников в правоохранительных органах. Решение предоставить сотрудникам внеплановый оплачиваемый отпуск принято на совещании, которое прошло в начале недели.
«Рекомендации носят добровольный характер, в отпуск должны уйти те, кто его не использовал в этом году», — рассказал собеседник издания. По его словам, отпустить отдыхать готовы больше половины сотрудников: в отделах должны остаться около 30%.
Правоохранители отмечают, что за последние годы отгулять накопившееся силовиков просили перед событиями, которые требовали особого внимания. Например, в отпуск отправляли за несколько месяцев до выборов президента и чемпионата мира по футболу.
При этом московская полиция уже несёт службу в усиленном режиме, а начальник столичного главка поручил проработать создание резерва из Нацгвардии и народной дружины, пишет РБК.
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