РБК: Из-за коронавируса сотрудникам ФСБ рекомендовано временно оставить службу

До 70% сотрудников ФСБ могут временно остаться без работы, если воспользуются рекомендациями руководства и уйдут в отпуск. Отгулять скопившиеся дни просят в ближайшее время.



Об этом 31 марта сообщает РБК со ссылкой на близкие к ФСБ источники и собеседников в правоохранительных органах. Решение предоставить сотрудникам внеплановый оплачиваемый отпуск принято на совещании, которое прошло в начале недели.



«Рекомендации носят добровольный характер, в отпуск должны уйти те, кто его не использовал в этом году», — рассказал собеседник издания. По его словам, отпустить отдыхать готовы больше половины сотрудников: в отделах должны остаться около 30%.

