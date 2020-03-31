В первый день нерабочей недели, 30 марта, на дорогах Петербурга изрядно поубавилось машин, что привело не только к небывалым утренним «пробкам» всего в 1 балл, но и к заметному снижению общего числа ДТП на дорогах города. Хотя без пострадавших — и даже погибшего — не обошлось.

Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти 31 марта, за 30 марта на дорогах Петербурга было зафиксировано 191 ДТП. Обычно в городе за сутки происходит более 300 аварий. Серьезных ДТП с пострадавшими за понедельник зарегистрировано семь. Травмы в них получили семеро взрослых и один ребенок. Один человек погиб.

Смертельная авария произошла на кольцевой автодороге Петербурга ранним утром 30 марта. В 4:20 на 104-м километре внешнего кольца 42-летний мужчина на личном Mercedes-Benz не справился с управлением и столкнулся с ехавшим впереди такси Chevrolet Aveo. В результате 58-летний водитель «Шевроле» погиб на месте. Проведя освидетельствование на месте, инспекторы ДПС установили, что водитель «Мерседеса» был пьян. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). С подозреваемого взята подписка о невыезде. Отметим, что уменьшение аварийности в Петербурге наблюдалось и на прошлой неделе, о чем свидетельствует статистика УГИБДД, приведённая в официальном паблике ведомства «ВКонтакте». C 24 по 29 марта в городе зафиксировано 1761 ДТП, пострадали 74 человека, четверо погибли (статистики за 23-е число в паблике нет). С 16 по 22 марта — 2395 ДТП (на 634 больше), 76 пострадавших, трое погибших. За восемь дней со 2 по 9 марта, включая выходной понедельник, ГИБДД зарегистрировала в Петербурге 2811 ДТП и 120 пострадавших; погибших в городе не было.