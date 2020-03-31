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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 15:55
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Петербургские клоуны отправились в больницы к детям. Онлайн

Петербургская команда профессиональных больничных клоунов «ЛенЗдравКлоун» 31 марта запустила регулярные онлайн-трансляции в детских больницах и хосписах, в которых артисты давали представления для маленьких пациентов до пандемии.

По словам клоунов, для детей, которые находятся на лечении, и их родителей сложившаяся ситуация из-за коронавируса — это изоляция в кубе. «Больничные клоуны не могут оставить их в такой сложной ситуации», — сказали в «ЛенЗдравКлоуне», отметив, что это поможет сохранить связь с детьми не только в коронавирусном карантине, но и в карантинах по гриппу, которые случаются каждый год.

«Сейчас мы подключаем к трансляциям девять больниц, с которыми работаем постоянно. Так мы будем поддерживать связь с детьми, с которыми уже сложился контакт», — рассказала Дарья Зарина, учредитель и генеральный директор «ЛенЗдравКлоун».

Среди учреждений, в которых запускают онлайн-трансляции, отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей у детей ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» в Песочном, Санкт-Петербургский детский хоспис, Детский дом-интернат в Павловске, Центр протонной терапии Медицинского института им. Березина и другие. При этом, как сказала Дарья Зарина, команда клоунов готова сотрудничать и с другими больницами и социальными учреждениями.

«Мы понимаем, что дети и их родители в любой больнице переживают одинаковую изоляцию и нуждаются в поддержке», — подчеркнула Дарья.

Если клоуны нужны маленьким пациентам вашей больницы, то пишите на info@lenzdravclown.ru.

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