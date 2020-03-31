Петербургская команда профессиональных больничных клоунов «ЛенЗдравКлоун» 31 марта запустила регулярные онлайн-трансляции в детских больницах и хосписах, в которых артисты давали представления для маленьких пациентов до пандемии.

По словам клоунов, для детей, которые находятся на лечении, и их родителей сложившаяся ситуация из-за коронавируса — это изоляция в кубе. «Больничные клоуны не могут оставить их в такой сложной ситуации», — сказали в «ЛенЗдравКлоуне», отметив, что это поможет сохранить связь с детьми не только в коронавирусном карантине, но и в карантинах по гриппу, которые случаются каждый год.