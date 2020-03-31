С введением карантина в Петербурге минеры переключились с судов на больницы и роддома. Анонимки получили десятки медучреждений

Введенный в Петербурге всеобщий режим изоляции отразился и на противоправной деятельности анонимных минеров. С районных судов они переключились на больницы и родильные дома.



Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, накануне в час дня на электронные почты медучреждений в девяти районах города и двух районах области стали поступать сообщения о минировании зданий.



Правоохранительные органы проверили 12 больниц и четыре роддома, но опасных предметов не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

