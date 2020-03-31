FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +4
77.73р85.74р
СРОЧНО

Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

31.03.2020 09:21
1
Печать

С введением карантина в Петербурге минеры переключились с судов на больницы и роддома. Анонимки получили десятки медучреждений

Введенный в Петербурге всеобщий режим изоляции отразился и на противоправной деятельности анонимных минеров. С районных судов они переключились на больницы и родильные дома.

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, накануне в час дня на электронные почты медучреждений в девяти районах города и двух районах области стали поступать сообщения о минировании зданий.

Правоохранительные органы проверили 12 больниц и четыре роддома, но опасных предметов не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

Напомним, петербургские суды стали получать анонимные письма с угрозами взрывов в конце ноября прошлого года. В них говорилось, что подобные сообщения будут поступать до тех пор, пока бизнесмен Констатин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, якобы украденные им с биржи WEX. Предприниматель заявил, что не имеет отношения к криптовалютному рынку и связал нападки со своей общественно-политической деятельность.

За это время пришлось провести сотни эвакуаций, но ни в одном из случаев проверка зданий не подтвердила наличие взрывчатых устройств на их территории.

При этом с начала этого года сообщения о минировании стали приходить практически ежедневно, а с весны такие письма начали поступать на электронные почты аэропортов и авиакомпаний, после чего было принято решение экстренно сажать и проверять самолёты.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

DiegoTM
Собственно зачем? Суды и административные здания заслужили это сфабриковаными делами. А больницы то что плохого сделали?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний