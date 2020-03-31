С введением карантина в Петербурге минеры переключились с судов на больницы и роддома. Анонимки получили десятки медучреждений
Введенный в Петербурге всеобщий режим изоляции отразился и на противоправной деятельности анонимных минеров. С районных судов они переключились на больницы и родильные дома.
Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, накануне в час дня на электронные почты медучреждений в девяти районах города и двух районах области стали поступать сообщения о минировании зданий.
Правоохранительные органы проверили 12 больниц и четыре роддома, но опасных предметов не обнаружили. Эвакуация не проводилась.
Напомним, петербургские суды стали получать анонимные письма с угрозами взрывов в конце ноября прошлого года. В них говорилось, что подобные сообщения будут поступать до тех пор, пока бизнесмен Констатин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, якобы украденные им с биржи WEX. Предприниматель заявил, что не имеет отношения к криптовалютному рынку и связал нападки со своей общественно-политической деятельность.
За это время пришлось провести сотни эвакуаций, но ни в одном из случаев проверка зданий не подтвердила наличие взрывчатых устройств на их территории.
При этом с начала этого года сообщения о минировании стали приходить практически ежедневно, а с весны такие письма начали поступать на электронные почты аэропортов и авиакомпаний, после чего было принято решение экстренно сажать и проверять самолёты.