Ходит по горам, воспитывает детей. Главой британской контрразведки стал ответственный за дело Скрипалей
Главой британской контрразведки MI5 назначен Кен Маккаллум, в послужном списке которого – расследование дела Скрипалей. Информация о кадровых перестановках 30 марта появилась на сайте британского правительства.
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател выступила с речью и отметила, что, по её мнениию, в период, когда страна сталкивается «с беспрецедентными угрозами национальной безопасности», именно Кен Маккаллум со своим «видением» сумеет быстро это исправить. Нынешний гендиректор Службы безопасности Эндрю Паркер, который занимал этот пост с 2013 года, уйдёт в отставку в конце апреля. С чем связано такое решение, пока что не сообщается.
Маккалум работал в сфере национальной безопасности и разведки 25 лет и был заместителем директора службы. Он занимался контртеррористическим операциями, следил за безопасностью на Олимпийских играх в 2012 году и курировал дело об отравлении Сергея Скрипаля в 2018-м.
Согласно данным на сайте MI5, в свободное от работы время новый глава контрразведки воспитывает детей и «любит путешествовать пешком по горам».
Покушение на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию произошло в марте 2018 года. Их нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. По утверждению полиции Великобритании, обоих отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» - вероятно, российского происхождения. Следователи считают, что к произошедшему причастны сотрудники российских спецслужб, прибывшие в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Расследователи установили, что речь идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине – сотрудниках ГРУ и Героях России.
Из-за дела Скрипалей против Москвы ввели санкции США. Меры предусматривали запрет на продажу продукции и технологий двойного назначения. Кремль отвергает все обвинения.