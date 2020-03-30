Ходит по горам, воспитывает детей. Главой британской контрразведки стал ответственный за дело Скрипалей

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател выступила с речью и отметила, что, по её мнениию, в период, когда страна сталкивается «с беспрецедентными угрозами национальной безопасности», именно Кен Маккаллум со своим «видением» сумеет быстро это исправить. Нынешний гендиректор Службы безопасности Эндрю Паркер, который занимал этот пост с 2013 года, уйдёт в отставку в конце апреля. С чем связано такое решение, пока что не сообщается.

Главой британской контрразведки MI5 назначен Кен Маккаллум, в послужном списке которого – расследование дела Скрипалей. Информация о кадровых перестановках 30 марта появилась на сайте британского правительства.

Маккалум работал в сфере национальной безопасности и разведки 25 лет и был заместителем директора службы. Он занимался контртеррористическим операциями, следил за безопасностью на Олимпийских играх в 2012 году и курировал дело об отравлении Сергея Скрипаля в 2018-м.



Согласно данным на сайте MI5, в свободное от работы время новый глава контрразведки воспитывает детей и «любит путешествовать пешком по горам».