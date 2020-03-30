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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

30.03.2020 22:00
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Попавшее на видео похищение бизнесмена в Петербурге оказалось «дружеским общением джентльменов»

Вытащенный из своей машины под звон разбитых стекол предприниматель отказался от претензий к похитителям. Это был просто внутрикорпоративный диалог уважающих друг друга господ, заявил он полицейским.

Как сообщили «Фонтанке» вечером 30 марта в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области, информацию о похищении мужчины на улице Туристской довели до наружных нарядов. Полицейские установили владельца белого «Ленд Ровера», в котором предположительно увозили потерпевшего, и связались с водителем.

«Информация о противоправных действиях не нашла своего подтверждения. Мужчина сел в автомобиль добровольно», - уточнили в ГУ МВД.

Описанная сцена попала в объектив видеокамеры. Запись запечатлела битье стекол и активные телодвижения тех, кому предприниматель подчинился.

По данным «Фонтанки», ключевым персонажем является 52-летний петербуржец, не поделивший бизнес с деловыми товарищами. В отделе полиции он заявил, что претензий ни к кому не имеет, а имеющиеся на записи признаки насилия просит считать миражом. Товарищи просто встретились и просто поговорили.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Завтра они будут трахаться на тротуаре без претензий друг к другу, и что? Они находятся в общественном месте, в культурной столице и обязаны вести себя культурно с уважением к окружающим жителям. Поэтому вопросы могут возникнуть у полиции к этой дружеской группе лиц. Полиция охраняет общественный порядок в городе.
lenten
Кто камеру ставил? Нахрена на пол-экрана будка?
Vasya11
Ключевое выражение "Фъ": - "не поделивший бизнес с деловыми товарищами"(с).
Было (бы) любопытно знать о каком направлении "бизнеса" шла речь.
О похоронном?
О ЖКХ?
О кредитах по ипотеке и прочих задолженностей?
Или просто о распространении коронавируса не принимающего положения ЧС?
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