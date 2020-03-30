Попавшее на видео похищение бизнесмена в Петербурге оказалось «дружеским общением джентльменов»
Вытащенный из своей машины под звон разбитых стекол предприниматель отказался от претензий к похитителям. Это был просто внутрикорпоративный диалог уважающих друг друга господ, заявил он полицейским.
Как сообщили «Фонтанке» вечером 30 марта в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области, информацию о похищении мужчины на улице Туристской довели до наружных нарядов. Полицейские установили владельца белого «Ленд Ровера», в котором предположительно увозили потерпевшего, и связались с водителем.
«Информация о противоправных действиях не нашла своего подтверждения. Мужчина сел в автомобиль добровольно», - уточнили в ГУ МВД.
Описанная сцена попала в объектив видеокамеры. Запись запечатлела битье стекол и активные телодвижения тех, кому предприниматель подчинился.
По данным «Фонтанки», ключевым персонажем является 52-летний петербуржец, не поделивший бизнес с деловыми товарищами. В отделе полиции он заявил, что претензий ни к кому не имеет, а имеющиеся на записи признаки насилия просит считать миражом. Товарищи просто встретились и просто поговорили.