Вытащенный из своей машины под звон разбитых стекол предприниматель отказался от претензий к похитителям. Это был просто внутрикорпоративный диалог уважающих друг друга господ, заявил он полицейским.



Как сообщили «Фонтанке» вечером 30 марта в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области, информацию о похищении мужчины на улице Туристской довели до наружных нарядов. Полицейские установили владельца белого «Ленд Ровера», в котором предположительно увозили потерпевшего, и связались с водителем.



«Информация о противоправных действиях не нашла своего подтверждения. Мужчина сел в автомобиль добровольно», - уточнили в ГУ МВД.

