Смольный: Два процента ретейлеров не подчинились запрету работы в коронавирусные каникулы
Примерно 2% ретейлеров и предприятий общепиту нарушили запрет работать в президентские каникулы. Таков результат проверок, которые 28-29 марта провели полиция, сотрудники Роспотребнадзора и специалисты районных администраций.
Как сообщили в пресс-службе комитета территориального развития 30 марта, было проверено 4546 объектов. Из них 111 нарушили введенные запреты и ограничения. «В их числе магазины, которые не торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, предприятия общественного питания, салоны красоты, рюмочные, ломбарды, компьютерные клубы», - сообщили в ведомстве.
Большая часть нарушителей после разъяснительной работы закрыла объекты. Тем, кто в добровольном порядке не устранил нарушение, были выданы уведомления о необходимости прекратить незаконную деятельность. Сотрудниками Роспотребнадзора были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП.