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В Петербурге введен режим самоизоляции

30.03.2020 19:15
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Поймав двух взяточников, силовики перекрыли канал поставки контрабандных сигарет в Финляндию

Выборгский суд Ленобласти присудил многомиллионные штрафы двум предприимчивым мужчинам, которые на поездах перевозили сигареты в Финляндию.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте 30 марта, в сентябре 2018 года двое жителей Выборга, 31 года и 45 лет, решились дать взятку сотруднику пограничного контроля. За 20 тысяч рублей они хотели, чтобы он беспрепятственно пропустил железнодорожный состав, следующий из России в Финляндию, который мужчины использовали для транспортировки табачной продукции без таможенного контроля.

Во время передачи денег их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ по Петербургу и области.

18 октября 2018 года партия табачной продукции также была задержана, тем самым пресечён контрабандный канал поставки из России в Республику Финляндию.

Приговором подсудимые признаны виновными, и им назначен штраф в размере от 1,5 до 2 млн рублей.

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Комментарии (1)

Edros_Razvorov
Передел потоков, в условиях иссякания кормушечной базы.
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