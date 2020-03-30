Поймав двух взяточников, силовики перекрыли канал поставки контрабандных сигарет в Финляндию

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте 30 марта, в сентябре 2018 года двое жителей Выборга, 31 года и 45 лет, решились дать взятку сотруднику пограничного контроля. За 20 тысяч рублей они хотели, чтобы он беспрепятственно пропустил железнодорожный состав, следующий из России в Финляндию, который мужчины использовали для транспортировки табачной продукции без таможенного контроля.

Выборгский суд Ленобласти присудил многомиллионные штрафы двум предприимчивым мужчинам, которые на поездах перевозили сигареты в Финляндию.

Во время передачи денег их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ по Петербургу и области.



18 октября 2018 года партия табачной продукции также была задержана, тем самым пресечён контрабандный канал поставки из России в Республику Финляндию.



Приговором подсудимые признаны виновными, и им назначен штраф в размере от 1,5 до 2 млн рублей.

