Как минимум четыре ДТП с перевёртышами за день случилось в Санкт-Петербурге 30 марта, и это при том, что дороги почти свободные — с утра сохраняется 1 балл, а «перевёртыши» — довольно редкий тип ДТП.



Под вечер на Приморском проспекте опрокинулась вверх колёсами машина сервиса «Делимобиль». Как сообщает фотограф «Фонтанки», ставший очевидцем последствий ДТП, водитель цел, находится на месте. По его словам, за обгон по правилам его решил проучить водитель «Инфинити». После нескольких опасных манёвров «Инфинити» уехал вперёд, дождался каршеринга и резко перестроился перед ним. Водитель «Делимобиля» инстинктивно дернул руль и, зацепив поребрик, перевернулся.