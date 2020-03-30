День «перевёртышей»: каршеринг «греет пузо» на Приморском
Как минимум четыре ДТП с перевёртышами за день случилось в Санкт-Петербурге 30 марта, и это при том, что дороги почти свободные — с утра сохраняется 1 балл, а «перевёртыши» — довольно редкий тип ДТП.
Под вечер на Приморском проспекте опрокинулась вверх колёсами машина сервиса «Делимобиль». Как сообщает фотограф «Фонтанки», ставший очевидцем последствий ДТП, водитель цел, находится на месте. По его словам, за обгон по правилам его решил проучить водитель «Инфинити». После нескольких опасных манёвров «Инфинити» уехал вперёд, дождался каршеринга и резко перестроился перед ним. Водитель «Делимобиля» инстинктивно дернул руль и, зацепив поребрик, перевернулся.
По словам Артура из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «гонщик на 110 решил в шашки поиграть» и чуть не взлетел.
Из-за аварии образовалась пробка длиной 1,8 километра в направлении из центра. Сервис «Яндекс.Пробки» в 17:15 зафиксировал «неожиданно плотное движение» на Приморском проспекте из центра — 8 баллов, что на 6 баллов выше обычного.
Днём две легковые машины опрокинулись почти одновременно в Красном Селе и в Колпино, а в Петербурге под железнодорожным мостом на Бухарестской улице с тягача упал контейнер.